Бетис - обладатель Кубка Испании-2022!

Очень насыщенный, конкурентный и жесткий финал выдали сегодня команды. Скучно точно не было никому.

Старт остался за севильцами, которые за счет финтов и игры в касание разбивали прессинг гостей в средней зоне, создавая численное преимущество на флангах. Пока "Валенсия" адаптировалась - Борха Иглесиас уже открыл счет головой после навеса Бельерина.

"Летучие мыши" вошли в игру попозже - ближе к середине тайма. И сходу отметили это голом - Мориба эффектно вывел на ворота Дуро, а тот перекинул Браво.

3 - Borja Iglesias ???????? has become the first @RealBetis_en player to score three games in a row in Copa del Rey since at least 2014/15 season (the two Semifinals vs Rayo & this Final vs Valencia). Panda#FinalCopaDelRey #Betis #BetisValencia pic.twitter.com/EWzRw88T8E — OptaJose (@OptaJose) April 23, 2022

Каналес мог тут же возвращать своим преимущество, но пальнул в штангу - на этом первый тайм и завершили.

Со старта второго "Валенсия" всем составом побежала вперед и создала стопроцентный шанс, однако подвела меткость - Гайя не пробил Браво, а Дуро на добивании промазал по уже пустым воротам.

Параллельно все это время команды прямо-таки дрались в средней зоне. К счастью, арбитр Эрнандес выбрал очень либеральную, "британскую" манеру, игнорируя большую часть нарушений - это без преувеличения спасло финал, ведь иначе пауз было бы больше, чем игры.

1 - @valenciacf_en have become the first team to score in their only shot at the half time in a Copa's Final since at least 2014/15 season. Touch#AmuntValencia #VCF #BetisValencia pic.twitter.com/JlzYj5IcQJ — OptaJose (@OptaJose) April 23, 2022

Ближе к 60-й минуте пришло понимание: кто победит в бойне - тот и заберет Кубок. Еще через минут 10 стало заметно, что Гвидо и Карвалью таки перемалывают своих валенсийских визави. Игра постепенно приближалась к воротам Мамардашвили, а там и моменты пошли. Сперва Хуанми, затем Каналес, снова Хуанми и, наконец, Фекир имели шикарные шансы забить, но постоянно проигрывали дуэли грузинскому киперу.

Де-факто именно геройства Мамардашвили дотащили "Валенсию" до дополнительного времени, на которое, если честно, не хватило сил ни у одной из команд. По сути, это уже был не футбол, и ожидание серии пенальти. Под нее тренеры и замены делали - и у "Бетиса" в итоге все сработало идеально, а вот "Валенсию" на 4-м ударе подвел Муса, пальнув выше. Его промах и решил судьбу трофея.

2 - @RealBetis_en have become the only team to have won two Copa del Rey titles on penalty shootouts: against Athletic at the Vicente Calderón in 1977 and today against Valencia at La Cartuja. Explosion. pic.twitter.com/kl5asnzjPo — OptaJose (@OptaJose) April 23, 2022

Для "Бетиса" это лишь 3-й Кубок короля в истории - и первый с 2005 года. Что интересно - и тогда, и сейчас в составе зелено-белых медаль получил Хоакин Санчес. Ему уже 40, но сегодня ветеран снова отбегал полчаса и забил свой 11-метровый в послематчевой серии. Легенда!

Финал Кубка короля. Севилья. "Ла Картуха"

"Бетис" - "Валенсия" - 1:1 (по пен. 5:4)

Голы: Иглесиас, 11 - Дуро, 30

"Бетис": Браво - Бельерин, Песселья, Бартра, Морено (Миранда, 105) - Гвидо Родригес, Карвалью (Гуардадо, 102) - Каналес (Руибаль, 111), Фекир (Тельо, 111), Хуанми (Хоакин, 86) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 102)

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье (Муса, 100), Диахаби, Паулиста, Альдерете, Гайя - Солер, Гильямон (Рачич, 85), Мориба (Коррея, 79), Дуро (Хиль, 85) - Гедеш

Предупреждения: Карвалью, 14, Песселья, 72, Борха Иглесиас, 95, Тельо, 114 - Паулиста, 5, Гильямон, 74, Альдерете, 90+2, Коррея, 90+3, Солер, 99