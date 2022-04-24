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Барселона - Райо Вальекано: смотреть онлайн бесплатно матч Ла Лиги
Шанс для "Барсы" на реванш за поражение в первом круге
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
По ходу текущего сезона были предпосылки, что "Барса" даже может остаться без еврокубков. Но на данный момент каталонцы делят вторую строчку с "Севильей", а в случае победы в отложенном ранее поединке против "Райо Вальекано" сможет единолично захватить вторую позицию. "Райо Вальекано" в нижней части табели и выиграл только два матча из пятнадцати последних. Соперник для каталонцев, чтобы улучшить турнирное положение, как раз подходящий.
Чемпионат Испании. 21-й тур
"Барселона" 22:00 "Райо Вальекано"
Трансляция - MEGOGO
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