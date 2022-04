Все уже на мази. Ведущий защитник Челси определился с будущим клубом

Руководство мадридского "Реала" достигло устного соглашения с защитником сборной Германии Антонио Рюдигером. Контракт между сторонами еще не подписан, однако сейчас "меренги" закрывают сделку.

Футболист покинет лондонский "Челси" на правах свободного агента. Из-за санкций "синие" не смогли конкурировать с мадридцами в финансовом аспекте. Ожидается, что Рюдигер подпишет долгосрочный контракт со "сливочными" до 2026-го.

The agreement between Toni Rüdiger and Real Madrid has been reached on a four year deal, valid until June 2026. ⚪️???? #RealMadrid



It’s matter of final details before signing the contracts. No official announcement before the end of the season, even if Toni will sign in May. pic.twitter.com/gnTAv6GYr3