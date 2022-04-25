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Облом для Лунина? Реал подпишет "нового Касильяса", который заменит Куртуа

Испания
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Юный футболист переберется в королевский клуб летом

Облом для Лунина? Реал подпишет "нового Касильяса", который заменит Куртуа

Фото: Marca

Новина українською

Мадридский "Реал" закрыл сделку по подписанию голкипера "Мальорки" Феррана Кетгласа.

16-летний голкипер, которого уже называют новым Касильясом, летом переберется в испанский клуб, сообщает Marca. Руководство "сливочных" вели переговоры еще с марта и подпишут юного футболиста на правах свободного агента, так как 30 июня его соглашение с "красно-черными" подходит к концу.

Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Кетглас будет выступать за молодежную команду "Реала", однако клуб рассматривает вратаря как будущую замену Тибо Куртуа. Стало быть, под угрозой оказалось будущее 23-летнего украинца Андрея Лунина, который является дублером Куртуа.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел за мадридский клуб 2 матча (оба в Кубке Испании") и пропустил два гола. Его контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Реал (Мадрид) Мальорка Андрей Лунин
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