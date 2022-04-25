40-летний Хоакин хочет остаться в Бетисе ещё на год

Форвард "Бетиса" Хоакин Феникс планирует задержаться в "Бетисе" ещё на год, сообщает Canal Sur. В июле испанцу 41 год.

"Не знаю, не рухнет ли мой план. Я собираюсь остаться еще на один год", – сказал футболист на мероприятии, которое прошло на стадионе "Бетиса" по случаю победы клуба в Кубке Испании.

Хоакин выступал за "Бетис" с 1999 по 2006 год. Он вернулся в команду в 2015.

В этом сезоне 40-летний нападающий выходил на поле в футболке "Бетиса" 32 раза, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.