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Барселона интересуется защитником Аякса, но это не Тальяфико

Испания
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Оборону все ещё нужно укреплять

Барселона интересуется защитником Аякса, но это не Тальяфико

Фото: twitter.com/AFCAjax

Новина українською

"Барселона" хочет приобрести защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo. Клуб привлекают его непрітязательность в плане зарплаты.

Сообщается, что представителям "блауграны" также нравятся его игровые качества.

Отмечается, что "Барселона" может включить в сделку с "Аяксом" кого-то из своих молодых игроков, чтобы снизить расходы на трансфер.

В этом сезоне 24-летний защитник провел 37 матчей в футболке "Аякса", забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего аргентинца в 32 миллиона евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Барселона Лисандро Мартинес
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Источник:
mundodeportivo.com

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