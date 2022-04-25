Барселона интересуется защитником Аякса, но это не Тальяфико

"Барселона" хочет приобрести защитника "Аякса" Лисандро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo. Клуб привлекают его непрітязательность в плане зарплаты.

Сообщается, что представителям "блауграны" также нравятся его игровые качества.

Отмечается, что "Барселона" может включить в сделку с "Аяксом" кого-то из своих молодых игроков, чтобы снизить расходы на трансфер.

В этом сезоне 24-летний защитник провел 37 матчей в футболке "Аякса", забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего аргентинца в 32 миллиона евро.