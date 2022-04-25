Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: Гвардиола – великий новатор. Он привнес что-то новое в футбол
Карло поет дифирамбы перед полуфиналом
Фото: twitter.com/realmadrid
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти оценил работу главного тренера соперника по полуфиналу "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. "Он был прав, когда сказал, что тренеры не выигрывают матчи", – приводит его слова Football Italia.
Менеджер ответил на замечание журналистов о то, что матч будет противостоянием короля Карло и принца Пепа.
"Я думаю, король старше принца, так что я должен принять это… Гвардиола – великий новатор, он предлагает атакующий стиль футбола и привнес нечто новое в футбольный мир.
Он был прав, когда сказал, что тренеры не выигрывают матчи, самое большее, что может сделать тренер, – это проиграть матч", – сказал Анчелотти.
Напомним, первый полуфинальный матч "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити" пройдет завтра, 26 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча состоится 4 мая.
Популярное сейчас
- Облом для Лунина? Реал подпишет "нового Касильяса", который заменит Куртуа
- российские оккупанты готовятся к наступлению в направлении Запорожья
- Нефтебаза – это не все. В брянске серьезно повреждена стратегически важная для рф железная дорога
- "Пасхальные подарочки". Зозуля отправил в Украину бронированные авто
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке