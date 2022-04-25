Анчелотти: Гвардиола – великий новатор. Он привнес что-то новое в футбол

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти оценил работу главного тренера соперника по полуфиналу "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. "Он был прав, когда сказал, что тренеры не выигрывают матчи", – приводит его слова Football Italia.

Менеджер ответил на замечание журналистов о то, что матч будет противостоянием короля Карло и принца Пепа.

"Я думаю, король старше принца, так что я должен принять это… Гвардиола – великий новатор, он предлагает атакующий стиль футбола и привнес нечто новое в футбольный мир.

Он был прав, когда сказал, что тренеры не выигрывают матчи, самое большее, что может сделать тренер, – это проиграть матч", – сказал Анчелотти.

Напомним, первый полуфинальный матч "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити" пройдет завтра, 26 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча состоится 4 мая.