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Анчелотти: Гвардиола – великий новатор. Он привнес что-то новое в футбол

Испания
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Карло поет дифирамбы перед полуфиналом

Анчелотти: Гвардиола – великий новатор. Он привнес что-то новое в футбол

Фото: twitter.com/realmadrid

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти оценил работу главного тренера соперника по полуфиналу "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. "Он был прав, когда сказал, что тренеры не выигрывают матчи", – приводит его слова Football Italia.

Менеджер ответил на замечание журналистов о то, что матч будет противостоянием короля Карло и принца Пепа.

"Я думаю, король старше принца, так что я должен принять это… Гвардиола – великий новатор, он предлагает атакующий стиль футбола и привнес нечто новое в футбольный мир.

Он был прав, когда сказал, что тренеры не выигрывают матчи, самое большее, что может сделать тренер, – это проиграть матч", – сказал Анчелотти.

Напомним, первый полуфинальный матч "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити" пройдет завтра, 26 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча состоится 4 мая.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
football-italia.net

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