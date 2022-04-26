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Официально: Барселона продлила контракт со своим защитником

Испания
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Долгосрочное соглашение

Официально: Барселона продлила контракт со своим защитником

Barcelona

Новина українською

Уругвайский центральный защитник каталонской "Барселоны" Рональд Араухо оформил новый трудовой договор с испанским грандом. Обновленный контракт будет действовать до 30 июня 2026 года. Сумма отступных – 1 миллиард евро.

С "Барселоной" Араухо выиграл Кубок Испании. Он перешел в стан каталонцев в 2018 году, однако сразу был отправлен в "Барселону B".

С 2020-го вызывается в сборную Уругвая. В текущем сезоне Рональд сыграл за команду Хави 39 матчей во всех турнирах (4 гола).

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В статье: Барселона Рональд Араухо
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Источник:
FCB

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