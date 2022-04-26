Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Барселона продлила контракт со своим защитником
Долгосрочное соглашение
Barcelona
Уругвайский центральный защитник каталонской "Барселоны" Рональд Араухо оформил новый трудовой договор с испанским грандом. Обновленный контракт будет действовать до 30 июня 2026 года. Сумма отступных – 1 миллиард евро.
Cheers#MadeInLaMasia pic.twitter.com/2Druyu6txm— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 26, 2022
С "Барселоной" Араухо выиграл Кубок Испании. Он перешел в стан каталонцев в 2018 году, однако сразу был отправлен в "Барселону B".
С 2020-го вызывается в сборную Уругвая. В текущем сезоне Рональд сыграл за команду Хави 39 матчей во всех турнирах (4 гола).
Популярное сейчас
- Мэр Николаева: Город готовится к полномасштабному вторжению
- "В москве чувствуют поражение". Кулеба и Подоляк отреагировали на заявления сергея лаврова
- ВСУ уничтожили склад с боеприпасами россиян в Херсонской области, десятки убитых
- Бетис - обладатель Кубка Испании-2022!
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО