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Модрич и два бразильца. Реал намерен продлить контракт с рядом игроков
В ближайшее время
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" в ближайшее время намерен продлить контракт с рядом футболистов. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, первоочередно "сливочные" окончательно согласуют новый контракт с Модричем, который будет действителен до лета 2023-го. Обе стороны согласны на данный шаг.
Также долгосрочные сделки будут предложены бразильским таланта - Винисиусу Жуниору и Эдеру Милитао. Помимо этого, пройдет встреча с агентами Марко Асенсио.
Real Madrid plans on contracts ⚪️???? #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2022
▪️ Luka Modrić set to stay with a new deal until 2023
▪️ Vinícius Jr and Éder Militão will discuss new deal until 2027 soon
▪️ Asensio’s in talks on possibile new contract - but still early stages.
???? More: https://t.co/E2oEdVoEva pic.twitter.com/HyO4XzfiDo
Помимо продления действующих игроков, "Реал" будет подписывать новых. Одним из них станет
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