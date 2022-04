Модрич и два бразильца. Реал намерен продлить контракт с рядом игроков

Мадридский "Реал" в ближайшее время намерен продлить контракт с рядом футболистов. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, первоочередно "сливочные" окончательно согласуют новый контракт с Модричем, который будет действителен до лета 2023-го. Обе стороны согласны на данный шаг.

Также долгосрочные сделки будут предложены бразильским таланта - Винисиусу Жуниору и Эдеру Милитао. Помимо этого, пройдет встреча с агентами Марко Асенсио.

▪️ Luka Modrić set to stay with a new deal until 2023

▪️ Vinícius Jr and Éder Militão will discuss new deal until 2027 soon

▪️ Asensio's in talks on possibile new contract - but still early stages.



