  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Модрич и два бразильца. Реал намерен продлить контракт с рядом игроков
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Модрич и два бразильца. Реал намерен продлить контракт с рядом игроков

Испания
(1 голосов)

В ближайшее время

Модрич и два бразильца. Реал намерен продлить контракт с рядом игроков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" в ближайшее время намерен продлить контракт с рядом футболистов. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, первоочередно "сливочные" окончательно согласуют новый контракт с Модричем, который будет действителен до лета 2023-го. Обе стороны согласны на данный шаг.

Читайте такжеАнчелотти: Модрич завершит свою карьеру в Реале

Также долгосрочные сделки будут предложены бразильским таланта - Винисиусу Жуниору и Эдеру Милитао. Помимо этого, пройдет встреча с агентами Марко Асенсио.

Помимо продления действующих игроков, "Реал" будет подписывать новых. Одним из них станет действующий защитник "Челси".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид) Марко Асенсио Винисиус Жуниор Эдер Милитао
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...