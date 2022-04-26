Бензема проводит 600-й матч за Реал

Нападающий "Реала" Карим Бензема вышел в стартовом составе на гостевой матч полуфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (2:1, первый тайм). Впереди Карима ещё 5 футболистов.

Сообщается, что сегодняшний матч стал для 34-летнего французского нападающего 600 в карьере за "Реал" Мадрид. Карим догнал Франсиско Хенто, который выступал за "Мадрид" с 1953 по 1971 год.

Опережают Бензема Фернандо Йерро (с 601 матчем), Сантильяна (с 645 матчами), Серхио Рамос (с 671 матчем), Маноло Санчис (с 710 матчами), Икер Касильяс (с 725 матчами) и Рауль (с 741 матчем).

В предыдущих 599 матчах Бензема забил за "Реал" 318 голов.

В этом сезоне Карим провел 40 матчей за "Реал", забил 39 голов и отдал 13 голевых передач.