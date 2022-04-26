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Бензема проводит 600-й матч за Реал
Догнал Франсиско Хенто
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" Карим Бензема вышел в стартовом составе на гостевой матч полуфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (2:1, первый тайм). Впереди Карима ещё 5 футболистов.
Сообщается, что сегодняшний матч стал для 34-летнего французского нападающего 600 в карьере за "Реал" Мадрид. Карим догнал Франсиско Хенто, который выступал за "Мадрид" с 1953 по 1971 год.
Опережают Бензема Фернандо Йерро (с 601 матчем), Сантильяна (с 645 матчами), Серхио Рамос (с 671 матчем), Маноло Санчис (с 710 матчами), Икер Касильяс (с 725 матчами) и Рауль (с 741 матчем).
В предыдущих 599 матчах Бензема забил за "Реал" 318 голов.
В этом сезоне Карим провел 40 матчей за "Реал", забил 39 голов и отдал 13 голевых передач.
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