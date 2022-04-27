Трехцветная. Опубликованы фото новой домашней формы Барселоны

Известный портал Footy Headlines, специализирующийся на инсайдерской информации о форме футбольных клубов и сборных, опубликовал фото домашнего обмундирования "Барселоны" в сезоне 2022/23.

Экипировка выполнена в трех цветах: синем, красном и темно-синем. Рукава и воротник будут однотонными темно-синими, а на груди разместятся вертикальные полосы указанных цветов.

Техническим спонсором каталонской команды является американская компания Nike. На данный момент на форме не указан титульный спонсор, поскольку контракт "Барсы" с японской компанией Rakuten заканчивается летом 2022 года. И пока неизвестно, кто будет следующим.