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Трехцветная. Опубликованы фото новой домашней формы Барселоны
Техническим спонсором каталонцев является Nike
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Известный портал Footy Headlines, специализирующийся на инсайдерской информации о форме футбольных клубов и сборных, опубликовал фото домашнего обмундирования "Барселоны" в сезоне 2022/23.
Экипировка выполнена в трех цветах: синем, красном и темно-синем. Рукава и воротник будут однотонными темно-синими, а на груди разместятся вертикальные полосы указанных цветов.
Техническим спонсором каталонской команды является американская компания Nike. На данный момент на форме не указан титульный спонсор, поскольку контракт "Барсы" с японской компанией Rakuten заканчивается летом 2022 года. И пока неизвестно, кто будет следующим.
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