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Трехцветная. Опубликованы фото новой домашней формы Барселоны

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Техническим спонсором каталонцев является Nike

Трехцветная. Опубликованы фото новой домашней формы Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

Известный портал Footy Headlines, специализирующийся на инсайдерской информации о форме футбольных клубов и сборных, опубликовал фото домашнего обмундирования "Барселоны" в сезоне 2022/23.

Экипировка выполнена в трех цветах: синем, красном и темно-синем. Рукава и воротник будут однотонными темно-синими, а на груди разместятся вертикальные полосы указанных цветов.

Техническим спонсором каталонской команды является американская компания Nike. На данный момент на форме не указан титульный спонсор, поскольку контракт "Барсы" с японской компанией Rakuten заканчивается летом 2022 года. И пока неизвестно, кто будет следующим.

Трехцветная. Опубликованы фото новой домашней формы Барселоны - изображение 1Трехцветная. Опубликованы фото новой домашней формы Барселоны - изображение 2
Фото: Footy Headlines
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В статье: Барселона
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Источник:
Footy Headlines

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Комментарии (2)
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Динамiт (Василькiв)
27.04.2022 в 15:17
Чогось соромляться своїх рідних кольорів веселки...А за них вболіває вся ЛГБТ-спільнота світу !
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Algrab (Костопiль)
27.04.2022 в 14:08
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