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Морено пропустит полуфинал – составы Ливерпуля и Вильярреала на матч

Испания
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Лидер "Вильярреала" не успел восстановиться к важнейшей игре

Морено пропустит полуфинал – составы Ливерпуля и Вильярреала на матч

Фото: twitter.com/VillarrealCF

Новина українською

Команды опубликовали составы на полуфинальный матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Вильярреал". Хозяева выйдут основой, а гости недосчитались лидера.

Состав "Ливерпуля":

  1. Алиссон – В.
  2. Александр-Арнольд
  3. Конате
  4. Ван Дейк
  5. Робертсон
  6. Хендерсон – К.
  7. Фабиньо
  8. Тьяго
  9. Салах
  10. Мане
  11. Диас

Состав "Вильярреала":

  1. Рульи – В.
  2. Фойт
  3. Альбиоль – К.
  4. Торрес
  5. Эступиньян
  6. Чукувезе
  7. Парехо
  8. Капу
  9. Коклен
  10. Ло Чельсо
  11. Данжума

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча пройдет 5 мая.

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В статье: Лига чемпионов Ливерпуль Вильярреал Жерар Морено
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Источник:
uefa.com

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