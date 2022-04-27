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Морено пропустит полуфинал – составы Ливерпуля и Вильярреала на матч
Лидер "Вильярреала" не успел восстановиться к важнейшей игре
Фото: twitter.com/VillarrealCF
Команды опубликовали составы на полуфинальный матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Вильярреал". Хозяева выйдут основой, а гости недосчитались лидера.
Состав "Ливерпуля":
- Алиссон – В.
- Александр-Арнольд
- Конате
- Ван Дейк
- Робертсон
- Хендерсон – К.
- Фабиньо
- Тьяго
- Салах
- Мане
- Диас
Состав "Вильярреала":
- Рульи – В.
- Фойт
- Альбиоль – К.
- Торрес
- Эступиньян
- Чукувезе
- Парехо
- Капу
- Коклен
- Ло Чельсо
- Данжума
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча пройдет 5 мая.
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Источник:uefa.com
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