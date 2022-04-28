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В АПЛ он шикарен. Экс-форвард Зари попал в сферу интересов полуфиналиста ЛЧ

Испания
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Может сменить Англию на Испанию

В АПЛ он шикарен. Экс-форвард Зари попал в сферу интересов полуфиналиста ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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24-летний форвард Эммануэль Деннис летом может покинуть "Уотфорд".

По информации издания Evening Standard, нападающим интересуется "Вильярреал", а точнее - их наставник Унаи Эмери. Данный трансфер может обойтись испанской стороне в 20 миллионов фунтов.

Летом 2021-го года Деннис оказался в "Уотфорде", выдав поистине классный сезон. Сейчас на его счету 16 результативных действий (10+6) в 33-х играх. Однако "шершней" такая результативность вряд ли убережет от вылета.

Напомним, что в свое время Эманнуэль Деннис играл в составе луганской "Зари". Также успел побегать за "Брюгге" и "Кельн".

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В статье: Уотфорд Вильярреал Деннис Бонавентуре
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