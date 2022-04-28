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Барселона готова отдать за Левандовского до 35 млн. евро

Испания
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Заигрывания продолжаются

Барселона готова отдать за Левандовского до 35 млн. евро

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Барселона" серьезно настроена по поводу трансфера нападающего "Баварии" Роберта Левандовского, сообщает журналист Жерар Ромеро. Каталонцы предлагают поляку контракт по схеме 2+1.

Сообщается, что "Барса" хочет предложить "Баварии" за Роберта, у которого через год истекает контракт, 30-35 миллионов евро.

Отмечается, что клуб идет на компромисс и предлагает контракт на 2 года с прописанной опцией продления на ещё один сезон.

Ранее сообщалось, что Роберт хочет трехлетний контракт в случае перехода.

Переговоры с "Баварией" о новом соглашении так и не начинались.

В этом сезоне Роберт провел 43 матча за "Баварию", забил 46 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в 50 миллионов евро.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
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