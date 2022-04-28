Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона готова отдать за Левандовского до 35 млн. евро
Заигрывания продолжаются
Фото: twitter.com/FCBayern
"Барселона" серьезно настроена по поводу трансфера нападающего "Баварии" Роберта Левандовского, сообщает журналист Жерар Ромеро. Каталонцы предлагают поляку контракт по схеме 2+1.
☎️NOTICIA @jijantesfc— Gerard Romero (@gerardromero) April 27, 2022
AMPLIACIÓN: El Barça ha comunicado a Pini Zahavi que está dispuesto a llegar hasta los 30-35M por el traspaso de Lewa. Le ofrecen un contrato de 2+1 y le piden que haga presión para salir #jijantesfc #mercato pic.twitter.com/n8SA1bbgFS
Сообщается, что "Барса" хочет предложить "Баварии" за Роберта, у которого через год истекает контракт, 30-35 миллионов евро.
Отмечается, что клуб идет на компромисс и предлагает контракт на 2 года с прописанной опцией продления на ещё один сезон.
Ранее сообщалось, что Роберт хочет трехлетний контракт в случае перехода.
Переговоры с "Баварией" о новом соглашении так и не начинались.
В этом сезоне Роберт провел 43 матча за "Баварию", забил 46 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в 50 миллионов евро.
Популярное сейчас
- СМИ: Начальник генштаба россии приехал в Изюм лично командовать наступлением
- Мэр Херсона: Оккупанты не готовятся к референдуму – делать еще одну квазиреспублику нет смысла
- Возле Мелитополя взорвали мост, по которому россияне везли оружие из Крыма
- Примера. Барселона - Райо Вальекано 0:1. Кризис набирает обороты
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
Новости по теме
- 06:20 Зарубежные Ман Сити перестрелял Реал, УПЛ не доиграют, успех Динамо в Дортмунде. Главные новости за 26 апреля
- 17:27 Зарубежные Наставнику Баварии не кажется, что Левандовский хочет сменить клуб
- 23:35 Зарубежные Оливер Кан: Идет соревнование: кто расскажет самую большую ерунду о Роберте Левандовском