Барселона готова отдать за Левандовского до 35 млн. евро

"Барселона" серьезно настроена по поводу трансфера нападающего "Баварии" Роберта Левандовского, сообщает журналист Жерар Ромеро. Каталонцы предлагают поляку контракт по схеме 2+1.

☎️NOTICIA @jijantesfc



AMPLIACIÓN: El Barça ha comunicado a Pini Zahavi que está dispuesto a llegar hasta los 30-35M por el traspaso de Lewa. Le ofrecen un contrato de 2+1 y le piden que haga presión para salir #jijantesfc #mercato pic.twitter.com/n8SA1bbgFS — Gerard Romero (@gerardromero) April 27, 2022

Сообщается, что "Барса" хочет предложить "Баварии" за Роберта, у которого через год истекает контракт, 30-35 миллионов евро.

Отмечается, что клуб идет на компромисс и предлагает контракт на 2 года с прописанной опцией продления на ещё один сезон.

Ранее сообщалось, что Роберт хочет трехлетний контракт в случае перехода.

Переговоры с "Баварией" о новом соглашении так и не начинались.

В этом сезоне Роберт провел 43 матча за "Баварию", забил 46 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в 50 миллионов евро.