Воспитанник Челси - в сфере интересов Реала. Трансфер не состоится летом

Мадридский "Реал" планирует укрепить правый фланг обороны.

По данным портала GOAL, в списке интересов находится воспитанник "Челси" Рис Джеймс. "Сливочные" уже изучают возможность подписания 22-летнего фулбека, однако трансфер не состоится раньше 2023-го года.

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Джеймс - основной футболист "Челси". Он может сыграть как в тройке центральных защитников, так и на позиции правого латераля. В этом сезоне он совершил 13 результативных действий (6+7) в 33-х играх.