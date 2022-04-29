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ПСЖ предлагает Дембеле 17 миллионов евро в год
Готовы к уходу Мбаппе
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"ПСЖ" несколько дней назад сделали полузащитнику "Барселоны" Усману Дембеле предложение контракта, сообщает журналист Тони Хуанмарти. Ответ от игрока так и не поступил.
???????? Desde hace varios días, Dembélé tiene sobre la mesa propuesta escrita del PSG: ~17M netos anuales + prima fichaje— Toni Juanmartí (@tjuanmarti) April 29, 2022
⏳ El PSG no ha recibido respuesta y apremia al galo a decir sí/no. En ~20 días debe resolverse
????Dembélé prioriza seguir y espera la oferta final del FCB pic.twitter.com/S9BAHjXvFz
Сообщается, что парижане направили полузащитнику предложение с зарплатой в 17 миллионов евро и подписной бонус. Ответа не поступало, но ожидается, что в течение примерно трех недель вопрос будет так или иначе решен.
Сам Дембеле рассчитывает продлить контракт с "Барселоной" на выгодных условиях.
Текущее соглашение истекает будущим летом.
В этом сезоне 24-летний полузащитник забил 2 гола и отдал 11 голевых передач в 28 матчах за "Барселону".
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