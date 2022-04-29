ПСЖ предлагает Дембеле 17 миллионов евро в год

"ПСЖ" несколько дней назад сделали полузащитнику "Барселоны" Усману Дембеле предложение контракта, сообщает журналист Тони Хуанмарти. Ответ от игрока так и не поступил.

???????? Desde hace varios días, Dembélé tiene sobre la mesa propuesta escrita del PSG: ~17M netos anuales + prima fichaje



⏳ El PSG no ha recibido respuesta y apremia al galo a decir sí/no. En ~20 días debe resolverse



????Dembélé prioriza seguir y espera la oferta final del FCB pic.twitter.com/S9BAHjXvFz — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) April 29, 2022

Сообщается, что парижане направили полузащитнику предложение с зарплатой в 17 миллионов евро и подписной бонус. Ответа не поступало, но ожидается, что в течение примерно трех недель вопрос будет так или иначе решен.

Сам Дембеле рассчитывает продлить контракт с "Барселоной" на выгодных условиях.

Текущее соглашение истекает будущим летом.

В этом сезоне 24-летний полузащитник забил 2 гола и отдал 11 голевых передач в 28 матчах за "Барселону".