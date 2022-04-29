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ПСЖ предлагает Дембеле 17 миллионов евро в год

Испания
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Готовы к уходу Мбаппе

ПСЖ предлагает Дембеле 17 миллионов евро в год

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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"ПСЖ" несколько дней назад сделали полузащитнику "Барселоны" Усману Дембеле предложение контракта, сообщает журналист Тони Хуанмарти. Ответ от игрока так и не поступил.

Сообщается, что парижане направили полузащитнику предложение с зарплатой в 17 миллионов евро и подписной бонус. Ответа не поступало, но ожидается, что в течение примерно трех недель вопрос будет так или иначе решен.

Сам Дембеле рассчитывает продлить контракт с "Барселоной" на выгодных условиях.

Текущее соглашение истекает будущим летом.

В этом сезоне 24-летний полузащитник забил 2 гола и отдал 11 голевых передач в 28 матчах за "Барселону".

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В статье: Барселона Усман Дембеле Килиан Мбаппе ПСЖ
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