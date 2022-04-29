Примера. Севилья - Кадис 1:1. Слабый Нервион и шедевр Лукаса Переса

"Севилья" в последних турах натужно обыгрывала аутсайдеров "Гранаду" и "Леванте", а вот с "Кадисом" фокус не прошел.

Гости даже владение мячом фавориту не отдали, набрав в итоге 45%. Про остроту и количество моментов и говорить нечего - здесь никакого преимущества у "Севильи" не было и близко.

Да, хозяева быстро открыли счет после подачи с углового, но "Кадис" быстро выровнял игру и к перерыву создал даже больше, чем именитый соперник. До сих пор неясно, как Буну успел выкинуть руку и отбить удар Лукаса Переса в упор - кажется, это сэйв сезона в Ла Лиге.

Во втором тайме болельщики на "Писхуане уже свистели - их команда откровенно ждала свистка, а не атаковала скромного оппонента. Были два момента у Эн-Несири, которого сперва заблокировал Фали, а затем уже сам марокканец не сориентировался после отскока - и это все. Слабо для 2-й команды Ла Лиги.

What a fantastic free kick by Lucas Perez, wow absolutely amazing pic.twitter.com/ToOzldlffV — FiIfI (@khofidezzy) April 29, 2022

"Кадис" справедливо сравнял счет - экс-карпатовец Лукас Перес идеально исполнил штрафной удар. Если вы не видели этот момент - срочно ищите в YouTube, оно того стоит. Исполнение сильно напомнило Лео Месси 3-4-летней давности.

В таблице после ничьей "Севилья" временно вышла на 2-е место с 64 очками, но теперь у ее преследователей - "Атлетико" и "Барселоны" - карт-бланш. "Кадис", в свою очередь, поднялся на 16-е место с 32 баллами; от зоны вылета команда Серхио отделяют только 2 очка.

34-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Кадис" - 1:1

Голы: Эн-Несири, 7 - Лукас Перес, 66

"Севилья": Буну - Навас (Ромеро, 83), Кунде, Диего Карлос, Акунья - Жордан (Оливер, 71), Ракитич (Дилейни, 57) - Ламела (Корона, 57), Папу Гомес, Окампос - Эн-Несири

"Кадис": Ледесма - Акапо, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Эспино - Йонссон (Негредо, 79), Хосе Мари (Феде, 69) - Алехо (Аларкон, 85), Алекс, Собрино (Арсамендия, 85) - Лукас Перес (Сальви, 84)

Предупреждения: Папу Гомес, 61, Навас, 78 - Йонссон, 17, Эспино, 90