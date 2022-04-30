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ПСЖ предложил Дембеле 17 млн евро в год. Француз ждет новое предложение Барселоны

Испания
(1 голосов)

Усман до сих пор не определился, ехать ли из Каталонии

ПСЖ предложил Дембеле 17 млн евро в год. Француз ждет новое предложение Барселоны

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле получил предложение от "ПСЖ", однако не спешит с принятием окончательного решения.

Парижане предложили игроку зарплату 17 млн. евро в год плюс бонус за подписание контракта. Дембеле не дал ответа, но "ПСЖ" надеется получить окончательное решение в течение 20 дней.

Известно, что 24-летний француз предпочитает продолжить карьеру в "Барселоне". Сейчас Усман снова ждет новое предложение клуба по контракту. Ранее появлялась информация, что "блауграна" значительно улучшила свое предложение для Дембеле, но стороны до сих пор не договорились.

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В статье: Барселона Усман Дембеле ПСЖ
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
30.04.2022 в 09:32
Та футболіст здавалось непоганий... Та і Барселоні в цьому році допоміг. Утім вмикається не кожного місяця! Наразі теж скоріш за все "заграв на всю потужність" заради гарного контракту Такий собі Погба - класний, але лінивий
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