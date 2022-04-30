Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ предложил Дембеле 17 млн евро в год. Француз ждет новое предложение Барселоны
Усман до сих пор не определился, ехать ли из Каталонии
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле получил предложение от "ПСЖ", однако не спешит с принятием окончательного решения.
Парижане предложили игроку зарплату 17 млн. евро в год плюс бонус за подписание контракта. Дембеле не дал ответа, но "ПСЖ" надеется получить окончательное решение в течение 20 дней.
Известно, что 24-летний француз предпочитает продолжить карьеру в "Барселоне". Сейчас Усман снова ждет новое предложение клуба по контракту. Ранее появлялась информация, что "блауграна" значительно улучшила свое предложение для Дембеле, но стороны до сих пор не договорились.
Популярное сейчас
- Знакомый сценарий. США, Великобритания, Франция и другие страны мира призывают своих граждан покинуть Молдову
- Командир морпехов на Азовстали Волынский обратился к Эрдогану
- На Киевщине нацполиция конфисковала у селянина российскую РСЗО Торнадо-С
- Трехцветная. Опубликованы фото новой домашней формы Барселоны
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО