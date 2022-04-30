ПСЖ предложил Дембеле 17 млн евро в год. Француз ждет новое предложение Барселоны

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле получил предложение от "ПСЖ", однако не спешит с принятием окончательного решения.

Парижане предложили игроку зарплату 17 млн. евро в год плюс бонус за подписание контракта. Дембеле не дал ответа, но "ПСЖ" надеется получить окончательное решение в течение 20 дней.

Известно, что 24-летний француз предпочитает продолжить карьеру в "Барселоне". Сейчас Усман снова ждет новое предложение клуба по контракту. Ранее появлялась информация, что "блауграна" значительно улучшила свое предложение для Дембеле, но стороны до сих пор не договорились.