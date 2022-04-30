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Реал хочет подписать Де Томаса, если вариант с Холандом не удастся

Испания
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Клуб ищет запасные пути

Реал хочет подписать Де Томаса, если вариант с Холандом не удастся

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

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Мадридский "Реал" ищет альтернативные варианты, если не удастся оформить трансфер форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Голанда. Одним из приоритетных кандидатов является Рауль Де Томас, играющий за "Эспаньол".

Испанец воспитан в академии "Реала", но покинул клуб в 2019 году. С января 2020 года Де Томас выступает за "Эспаньол". В составе каталонского клуба он забил 43 гола и сделал 6 ассистов в 85 матчах.

Действующий контракт Рауля с "Эспаньолом" действует до 2026 года. В нем прописана клаусула 70 млн евро, но трансфер оценивается в 30-40 млн. евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Рауль де Томас Эрлинг Холанд
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Источник:
AS

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