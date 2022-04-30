Реал хочет подписать Де Томаса, если вариант с Холандом не удастся

Мадридский "Реал" ищет альтернативные варианты, если не удастся оформить трансфер форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Голанда. Одним из приоритетных кандидатов является Рауль Де Томас, играющий за "Эспаньол".

Испанец воспитан в академии "Реала", но покинул клуб в 2019 году. С января 2020 года Де Томас выступает за "Эспаньол". В составе каталонского клуба он забил 43 гола и сделал 6 ассистов в 85 матчах.

Действующий контракт Рауля с "Эспаньолом" действует до 2026 года. В нем прописана клаусула 70 млн евро, но трансфер оценивается в 30-40 млн. евро.