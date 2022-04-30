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Без неожиданностей. Реал Мадрид - чемпион Испании-2022!

Испания
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(1 голосов)

"Эспаньол" был разбит в одни ворота

Без неожиданностей. Реал Мадрид - чемпион Испании-2022!

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

С чемпионством "Реала" все стало понятно еще месяц-полтора назад; сегодня надо было лишь выполнить маленькую формальность, что и было сделано.

У "Эспаньола" худшая гостевая статистика во всей Ла Лиге - лишь 8 очков в 16 матчах. Против такого соперника Мадрид смело выставил резерв. Бензема, Алаба, Милитао, Карвахаль и многие другие остались на скамейке; только Модрич вышел со старта - чтоб командовать молодыми.

Получалось у Луки неплохо - "Эспаньол", вроде, отпирался, но моменты у ворот Диего Лопеса возникали регулярно. Будь Мариано Диас точнее - он оформил бы дубль уже к 30-й минуте, но, увы, он не Бензема.

Как попадать в ворота доминиканцу перед перерывом показал Родриго. Два смещения под удар с левого фланга в центр - два гола. Все гениальное просто.

Де-факто на этом матч можно было заканчивать - даже видимости интриги не оставалось, и трибуны "Бернабеу" уже вовсю пели, отмечая будущий титул.

Пока же болельщики радовались, хозяева забили еще дважды - Асенсио удачно сбегал в контратаку, а Бензема в касание замкнул прострел Винисиуса. Сколько раз мы уже это видели в сезоне-2021/22?

На этом все. 35-е чемпионство "Реала" – это новый рекорд испанского футбола. Ко всему не забываем, что Мадрид взял Суперкубок Испании, да и шансы на финал ЛЧ остаются... Папа Карло вдохнул в "Реал" жизнь, которая уже начала угасать на исходе второй каденции Зидана.

34-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Эспаньол" - 4:0

Голы: Родриго, 33, 43, Асенсио, 55, Бензема, 81

"Реал": Куртуа - Васкес, Каземиро (Иско, 60), Вальехо, Марсело - Модрич (Кроос, 60), Камавинга (Марио Гила, 75), Себальос - Асенсио, Мариано (Бензема, 60), Родриго (Винисиус, 75)

"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль, Калеро (Давид Лопес, 83), Серхи Гомес, Кабрера - Мелендо (Морланес, 65), Эррера (Мерида, 76), Дардер, Вильена (Дидак Вила, 65) - де Томас (Ву Лей, 65), Пуадо

Предупреждения: Мариано, 42, Каземиро, 46

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В статье: Реал (Мадрид) Эспаньол (Барселона)
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Комментарии (5)
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Крістофер (Луцьк)
30.04.2022 в 19:48
За чемпіонство можете дякувати Мессі. Якби він не зробив із Барси банкротів (на довгі роки), то не бачили би чемпіонств як своїх вух.
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+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
30.04.2022 в 20:19
50/50
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
30.04.2022 в 19:37
Сезон для Реала уже можно считать успешным, А еще есть шанс сделать его великолепным. Верим. Ну и болеем, конечно. Браво, Реал.
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+3
-2
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hrdhrd (Украина)
30.04.2022 в 19:19
С чемпионством, мадридисты! Этот титул был очень нужен и Папе Карло, ставшему первым тренером-победителем всех 5 топ чемпионатов Европы, и Марсело, уходящему из клуба. Но перед началом сезона и с назначением Анчелотти далеко не каждый мог бы подумать, что это будет настолько легко и непринужденно. Теперь у Мадрида осталось 2 финала, и первый из них уже в среду. Верим в ремонтаду!
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+4
-2
metall5291 (Kharkiv)
30.04.2022 в 19:39
С победой в чемпионате. Ну а Папа Карло - абсолютный рекордсмен. Верим в Максимум для Реала. Основания есть.
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+3
-1

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