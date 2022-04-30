Без неожиданностей. Реал Мадрид - чемпион Испании-2022!

С чемпионством "Реала" все стало понятно еще месяц-полтора назад; сегодня надо было лишь выполнить маленькую формальность, что и было сделано.

У "Эспаньола" худшая гостевая статистика во всей Ла Лиге - лишь 8 очков в 16 матчах. Против такого соперника Мадрид смело выставил резерв. Бензема, Алаба, Милитао, Карвахаль и многие другие остались на скамейке; только Модрич вышел со старта - чтоб командовать молодыми.

Получалось у Луки неплохо - "Эспаньол", вроде, отпирался, но моменты у ворот Диего Лопеса возникали регулярно. Будь Мариано Диас точнее - он оформил бы дубль уже к 30-й минуте, но, увы, он не Бензема.

Как попадать в ворота доминиканцу перед перерывом показал Родриго. Два смещения под удар с левого фланга в центр - два гола. Все гениальное просто.

4 - Rodrygo Goes ???????? has scored four goals in his last five games for @realmadriden in all competitions, as many as in his previous 79 games for the club. Impact. pic.twitter.com/WZ1bAMIaIl — OptaJose (@OptaJose) April 30, 2022

Де-факто на этом матч можно было заканчивать - даже видимости интриги не оставалось, и трибуны "Бернабеу" уже вовсю пели, отмечая будущий титул.

Пока же болельщики радовались, хозяева забили еще дважды - Асенсио удачно сбегал в контратаку, а Бензема в касание замкнул прострел Винисиуса. Сколько раз мы уже это видели в сезоне-2021/22?

10 - Marco Asensio ???????? has reached double figures for goals in a single @LaLigaEN season for the first time in his career (10 goals for @realmadriden in 2021/22). Celebration. pic.twitter.com/0LVCi01E8V — OptaJose (@OptaJose) April 30, 2022

На этом все. 35-е чемпионство "Реала" – это новый рекорд испанского футбола. Ко всему не забываем, что Мадрид взял Суперкубок Испании, да и шансы на финал ЛЧ остаются... Папа Карло вдохнул в "Реал" жизнь, которая уже начала угасать на исходе второй каденции Зидана.

34-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Эспаньол" - 4:0

Голы: Родриго, 33, 43, Асенсио, 55, Бензема, 81

"Реал": Куртуа - Васкес, Каземиро (Иско, 60), Вальехо, Марсело - Модрич (Кроос, 60), Камавинга (Марио Гила, 75), Себальос - Асенсио, Мариано (Бензема, 60), Родриго (Винисиус, 75)

"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль, Калеро (Давид Лопес, 83), Серхи Гомес, Кабрера - Мелендо (Морланес, 65), Эррера (Мерида, 76), Дардер, Вильена (Дидак Вила, 65) - де Томас (Ву Лей, 65), Пуадо

Предупреждения: Мариано, 42, Каземиро, 46