Без неожиданностей. Реал Мадрид - чемпион Испании-2022!

С чемпионством "Реала" все стало понятно еще месяц-полтора назад; сегодня надо было лишь выполнить маленькую формальность, что и было сделано.

У "Эспаньола" худшая гостевая статистика во всей Ла Лиге - лишь 8 очков в 16 матчах. Против такого соперника Мадрид смело выставил резерв. Бензема, Алаба, Милитао, Карвахаль и многие другие остались на скамейке; только Модрич вышел со старта - чтоб командовать молодыми.

Получалось у Луки неплохо - "Эспаньол", вроде, отпирался, но моменты у ворот Диего Лопеса возникали регулярно. Будь Мариано Диас точнее - он оформил бы дубль уже к 30-й минуте, но, увы, он не Бензема.

Как попадать в ворота доминиканцу перед перерывом показал Родриго. Два смещения под удар с левого фланга в центр - два гола. Все гениальное просто.

4 - Rodrygo Goes ???????? has scored four goals in his last five games for @realmadriden in all competitions, as many as in his previous 79 games for the club. Impact. pic.twitter.com/WZ1bAMIaIl