Реал Мадрид – чемпион Испании в 35 раз

Мадридский "Реал" обыграл "Эспаньол" со счетом 4:0 и стал чемпионом испанской Ла Лиги во второй раз за последние 3 года. Это уже 35 чемпионство во всей истории "королевского клуба".

Отрыв от второй "Севильи" составляет 17 очков за 4 тура до конца чемпионата, от третьей "Барселоны" – 18 очков. Отрыв от соседей по городу – "Атлетико" – 20 очков.

"Реал" является рекордсменом Испании по количеству побед в чемпионате страны – у мадридского клуба их 35. У второй "Барселоны" – 26 побед, последняя была в сезоне 2018/19, 4 сезона назад.