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Карло Анчелотти – первый тренер в истории, победивший во всех топ-5 лигах Европы
Историческое достижение
Фото: 90min
Тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти обыграл в 34 туре чемпионата Испании "Эспаньол" со счетом 4:0, благодаря чему победил в Ла Лиге впервые в своей карьере. Таким образом, итальянец стал первым тренером в истории, сумевшем выиграть все топ-5 европейских чемпионатов.
Ранее Анчелотти побеждал в Серии А с "Миланом" в сезоне 2003/04, в АПЛ с "Челси" в сезоне 2009/10, в Лиге 1 с "ПСЖ" в сезоне 2012/13 и в Бундеслиге с мюнхенской "Баварией" в сезоне 2016/17.
Среди других достижений Карло Анчелотти – три победы в Лиге Чемпионов: дважды с "Миланом" и однажды с мадридским "Реалом". Всего за 27 лет работы главным тренером он был коучем в 10 различных клубах.
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