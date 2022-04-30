  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Флорентино Перес о победе в Ла Лиге: Целью Реала была победа в Ла Лиге и в Лиге Чемпионов. Теперь нужно выиграть ЛЧ
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флорентино Перес о победе в Ла Лиге: Целью Реала была победа в Ла Лиге и в Лиге Чемпионов. Теперь нужно выиграть ЛЧ

Испания
(1 голосов)

В Мадриде все идет по плану

Флорентино Перес о победе в Ла Лиге: Целью Реала была победа в Ла Лиге и в Лиге Чемпионов. Теперь нужно выиграть ЛЧ

Фото: BeSoccer

UA-Футбол
Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал победу клуба в Ла Лиге:

"Я, как и все мадридисты, чувствую удовлетворение. Нашей целью была победа в Ла Лиге и Лиге Чемпионов. Мы выиграли Ла Лигу, теперь нужно выиграть Лигу Чемпионов".

Также Перес высказался о выступлениях форварда "Реала" Карима Бензема:

"Бензема был очень хорош в последнее время, и с тех пор, как он перешел к нам. Без сомнений, ему дадут в этом году Золотой мяч, они не могут у него это отнять".

В последнем матче, против "Эспаньола", который завершился со счетом 4:0, за "Мадрид" один из голов забил Карим Бензема, теперь у него 42 гола и 13 ассистов в 42 матчах во всех турнирах в этом сезоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Флорентино Перес Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде