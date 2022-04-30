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Флорентино Перес о победе в Ла Лиге: Целью Реала была победа в Ла Лиге и в Лиге Чемпионов. Теперь нужно выиграть ЛЧ
В Мадриде все идет по плану
Фото: BeSoccer
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал победу клуба в Ла Лиге:
"Я, как и все мадридисты, чувствую удовлетворение. Нашей целью была победа в Ла Лиге и Лиге Чемпионов. Мы выиграли Ла Лигу, теперь нужно выиграть Лигу Чемпионов".
Также Перес высказался о выступлениях форварда "Реала" Карима Бензема:
"Бензема был очень хорош в последнее время, и с тех пор, как он перешел к нам. Без сомнений, ему дадут в этом году Золотой мяч, они не могут у него это отнять".
В последнем матче, против "Эспаньола", который завершился со счетом 4:0, за "Мадрид" один из голов забил Карим Бензема, теперь у него 42 гола и 13 ассистов в 42 матчах во всех турнирах в этом сезоне.
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