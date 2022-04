Примера. Вильярреал не восстановился после Ливерпуля, а Леванте на 99% прощается с элитой

"Вильярреал" не отошел после неприятного поражения на "Энфилде" - это пока главный вывод.

Нельзя сказать, что Унаи Эмери кого-то особо поберег - и Парехо, и Чуквезе, и Торрес с Тригейросом вышли в основе. Тем не менее, другого перевеса, кроме как во владении мячом, добиться не вышло.

"Алавес" забил дважды за стартовые полчаса - Лагуардия удачно сходил на угловой, а Эскаланте замкнул прострел от Дуарте.

"Вильярреал" отыграл один мяч после сольного прохода Чуквезе и грубого ляпа Пачеко, но никаким камбэком не пахло. Да, у "Подводников" имели шансы Тригейрос и Алькасер (оба раза спас вратарь), но и "Алавес" отвечал очень остро - Фойту даже пришлось выносить мяч из пустых ворот после попадания Хоселу.

3 - Alaves's Victor Laguardia has scored three goals in 31 appearances in LaLiga 2021/22, his highest tally in a single season in the competition. Emergent. pic.twitter.com/70r5Zm2wOx

Для басков эта победа - последний шанс спастись. В таблице они 19-ые с 28 очками, до обнадеживающей 17-й строчки еще 5 баллов. Многовато для 4 туров, если честно.

Касательно "Субмарины", у нее задач на чемпионат не осталось - 7-я строчка и 52 очка. Если так и закончат, то попадут в Лигу конференций.

34-й тур Примеры. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Вильярреал" - 2:1

Голы: Лагуардия, 4, Эскаланте, 31 - Чуквезе, 47

"Алавес": Пачеко - Наварро, Лагуардия, Лежен, Дуарте - Эскаланте (Пина, 87), Лум - Эдгар Мендес (Падилья, 64), Ману Гарсия (Понс, 82), Риоха (Хасон, 87) - Хоселу

"Вильярреал": Асенхо - Орье, Манди, Пау Торрес (Фойт, 46), Педраса (Эступиньян, 58) - Иборра (Алькасер, 75), Парехо (Ло Чельсо, 46) - Чуквезе, Тригейрос, Мой Гомес (Капу, 58) - Дья

Предупреждения: Ману Гарсия, 52, Эскаланте, 69, Лагуардия, 80, Дуарте, 90+2, Хасон, 90+5 - Дья, 41, Капу, 76

Итак, "Леванте" все же вылетает из Примеры. Пока не официально, но фактически это так - отыграть 7 очков за 4 тура, подвинув сразу 4 клуба, будет почти нереально.

Сегодня "Лягушки" сами виноваты в неудаче - когда играешь в большинстве целый час, то из этого надо выжимать максимум. Им это, однако, не удалось.

"Валенсии" повезло забить еще при равных составах - и это сделало игру. Гол получился классическим для "Лос Чес" - Гайя навесил, а Дуро головой пробил куда надо.

"Лягушки" в ответ создали не менее 3-4 стопроцентных шансов, но всякий раз им что-то мешало. Моралес пробивал во вратаря, Барди - в перекладину, Дани Гомес - вообще мимо. Лишь у Дуарте получилось забить после подачи с углового, но было уже поздновато. 81-я минута - и Моралес, и Дани Гомес к тому времени выдохлись.

26 - @LevanteUDen have collected 26 points after 34 games player this #LaLiga season. Only Granada in 2014/15 campaign (25 points) failed to relegate of 32 teams collected 26 points or less at this stage in the competition ever. Miracle#ValenciaLevante#LUD pic.twitter.com/YvyciLQRvc