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Атлетико не будет делать чемпионский коридор для мадридского Реала

Испания
(1 голосов)

Игроки отказались от такой идеи

Атлетико не будет делать чемпионский коридор для мадридского Реала

Новина українською

Защитник "Атлетико" Хосе Хименес прокомментировал поражение от "Атлетика" (0:2):

"Ничего не произошло. Соперник был лучшим, и мы приветствуем его с этим. Нужно продолжать смиренно работать, чтобы достичь нашей цели.

Мы знаем, что мы можем не попасть в Лигу чемпионов, но успокаивает нас то, что мы знаем, что все зависит от нас. Не смотря ни на что, мы должны выиграть все матчи, что остались.

Чемпионский коридор для "Реала"? Поздравляю "Мадрид" с титулом. Они действительно заслужили его, однако мы очень уважаем наших фанатов", – сказал Хименес.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Хосе Мария Хименес
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Дoбрый (землянин)
01.05.2022 в 14:58
Як же так? Це шо за неповага такая? Оце братушкі понімаєшь блъ... оце зємлякі... це дійсно по мадрідскі. (я извиняюсь, написано в стиле украинского патриота Витька из Васылькова, которого я очень уважаю)
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