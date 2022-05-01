Атлетико не будет делать чемпионский коридор для мадридского Реала

Защитник "Атлетико" Хосе Хименес прокомментировал поражение от "Атлетика" (0:2):

"Ничего не произошло. Соперник был лучшим, и мы приветствуем его с этим. Нужно продолжать смиренно работать, чтобы достичь нашей цели.

Мы знаем, что мы можем не попасть в Лигу чемпионов, но успокаивает нас то, что мы знаем, что все зависит от нас. Не смотря ни на что, мы должны выиграть все матчи, что остались.

Чемпионский коридор для "Реала"? Поздравляю "Мадрид" с титулом. Они действительно заслужили его, однако мы очень уважаем наших фанатов", – сказал Хименес.