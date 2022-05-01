  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Каннаваро может возглавить один из клубов Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каннаваро может возглавить один из клубов Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Известный коуч претендует на новое место работы

Каннаваро может возглавить один из клубов Ла Лиги

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Каталонский "Эспаньол" начал переговоры с известным футболистом и наставником Фабио Каннаваро. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

"Попугаи" хотят назначить бывшего игрока "Реала" и "Ювентуса" тренером на следующий сезон. Сам Фабио уже дал понять, что открыт для этого предложения.

Последним клубом итальянца был "Гуанчжоу Эвергранд", который он покинул 28 сентября 2021 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фабио Каннаваро Эспаньол (Барселона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Nico Schira

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде