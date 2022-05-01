Каннаваро может возглавить один из клубов Ла Лиги

Каталонский "Эспаньол" начал переговоры с известным футболистом и наставником Фабио Каннаваро. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

"Попугаи" хотят назначить бывшего игрока "Реала" и "Ювентуса" тренером на следующий сезон. Сам Фабио уже дал понять, что открыт для этого предложения.

Последним клубом итальянца был "Гуанчжоу Эвергранд", который он покинул 28 сентября 2021 года.