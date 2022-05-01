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Каннаваро может возглавить один из клубов Ла Лиги
Известный коуч претендует на новое место работы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Каталонский "Эспаньол" начал переговоры с известным футболистом и наставником Фабио Каннаваро. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
"Попугаи" хотят назначить бывшего игрока "Реала" и "Ювентуса" тренером на следующий сезон. Сам Фабио уже дал понять, что открыт для этого предложения.
Последним клубом итальянца был "Гуанчжоу Эвергранд", который он покинул 28 сентября 2021 года.
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Источник:Nico Schira
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