Примера. Волевая Гранада, рекордсмен Будимир и идеальное возвращение Фалькао

Матч двух команд, которым уже ничего не надо от текущего сезона, прошел под диктовку хозяев. "Эльче" не победил чудом.

Уже на старте Бигас и Мохика имели отличные шансы, но первый пробил во вратаря, а второй - мимо ворот. Дальше был еще момент Хосана, которого, кажется, сбили в штрафной, но судья промолчал.

"Осасуна" молчала-молчала, а затем внезапно взорвалась голом - Будимир и заработал пенальти, и реализовал, став первым игроком памплонцев в XXI веке, забившим в 6 турах Ла Лиги подряд.

6 - Ante Budimir has become the first Osasuna's player to score in six LaLiga games in a row in the 21st Century.

"Эльче" поначалу опешил от такого поворота, но ближе к концу собрался и вырвал хотя бы ничью - Пере Милья замкнул головой идеальную подачу Гумбау.

В таблице после 34 туров у "Осасуны" 9-е место и 45 очков, у "Эльче" - 39 баллов и 13-я строчка.

34-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Осасуна" - 1:1

Голы: Милья, 84 - Будимир, 67 (с пенальти)

"Эльче": Бадиа - Хосан, Роко (Милья, 69), Верду, Бигас (Диего Гонсалес, 20), Мохика - Кике Перес (Каррильо, 69), Гути (Гумбау, 39), Маскарель, Фидель (Моренте, 46) - Понсе

"Осасуна": Эррера - Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Крус (Барха, 87), Ману Санчес - Монкайола (Хави Мартинес, 69), Торро, Брашанац (Роберто Торрес, 87) - Авила (Кике, 69), Будимир (Рубен Гарсия, 75)

Предупреждения: Фидель, 36, Роко, 41, Маскарель, 43, Каррильо, 90 - Будимир, 44, Крус, 64

Очень равный матч, в котором ничья - самый справедливый из возможных результатов.

Команды на протяжении всей игры обменивались опасными моментами, которые постоянно упускали. У "Гранады" в этом плане выделяем Луиса Суареса, у "Сельты" - Яго Аспаса и Франко Серви.

В итоге первый гол случился аж на 72-й минуте - Пуэртас влетел с мячом в сетку после удара Аспаса. "Гранада" отыгралась в добавленное время благодаря удару-подаче от Мачиса - помнится, в таком стиле в 1999-м Андрей Шевченко забивал "Баварии" в полуфинале ЛЧ.

4- @GranadaCF_en have collected 4 points thanks to 4 goals in the injury time in #LaLiga this season, more than any their nine campaigns in the competition this century.



???????? Montoro vs Osasuna

???????? Jorge Molina vs Getafe

???????? Milla vs Rayo

???????? Machís vs Celta



Bell#GranadaCF pic.twitter.com/vkpfidAHaz — OptaJose (@OptaJose) May 1, 2022

Для "Кельтов" потеря двух очков не беда, у команды Эдуардо Коудета давно не осталось целей на сезон. А вот "Гранаде" важен каждый балл - сейчас южане 18-ые с 31 очком; конкуренты в борьбе за выживание - "Кадис" и "Мальорка" - набрали по 32.

34-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Сельта" - 1:1

Голы: Мачис, 90+1 - Пуэртас, 72 (автогол)

"Гранада": Масимиану - Пуэртас (Ариас, 82), Херман Санчес, Барсия (Молина, 76), Эскудеро - Колладо, Петрович, Милья, Узуни (Гоналон, 76) - Монторо (Мачис, 63) - Суарес (Аресо, 82)

"Сельта": Дитуро - Васкес, Айду, Араухо (Домингес, 77), Галан - Тапиа - Браис Мендес, Бельтран (Денис Суарес, 56), Серви (Нолито, 55) - Мина (Вейга, 77), Аспас (Тиаго Гальярдо, 89)

Предупреждения: Молина, 90+1 - Галан, 30, Бельтран, 48, Дитуро, 53

Мечты "Сосьедада" о Лиге чемпионов если и существовали, то сегодня испарились окончательно.

Ничего не поделаешь - надо реализовывать свои моменты. До перерыва "Райо" словно вообще не было на поле, "Ла Реал" творил что хотел. Порту мог легко делать дубль, Ильярраменди опасно прикладывался со штрафного, но все летело в Димитриевского.

Единственный, кто ударил как надо - норвежец Серлот. Ему удался очень сильный удар из-за пределов штрафной.

В начале второго тайма "Ла Реал" имел еще один, последний шанс закрывать игру, но и здесь Фран Гарсия заблокировал удар Мерино почти в воротах. С этого, как ни странно, и начался перелом в игре. Примерно с 60-й минуты "Сосьедад" и "Райо" будто поменялись местами.

Бог его знает, что случилось с басками, но факт есть факт - победу они не удержали. 36-летний Фалькао вернулся на поле после трех месяцев лечения и забил уже спустя 60 секунд, четко сыграв на добивании. Годы идут, а Эль Тигре не меняется.

56'' - In his first touch vs Real Sociedad, Rayo Vallecano's Radamel Falcao has scored the fastest goal scored by sub player in @LaLigaEN this season (56 seconds).

В таблице после ничьи "Райо" поднялся на 11-е место с 41 очком; "Ла Реал" остался 6-м, имея 55 баллов.

34-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Реал Сосьедад" - 1:1

Голы: Фалькао, 78 - Серлот, 33

"Райо Вальекано": Димитриевский - Марио Эрнандес, Мараш, Катена, Фран Гарсия - Сисс (Валентин, 46), Комесанья - Паласон (Фалькао, 77), Унаи Лопес (Трехо, 63), Альваро Гарсия - Гвардиола (Нтека, 46)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Сальдуа, 54), Субельдия (Элустондо, 46), Ле Норманн, Рико - Мерино, Субименди, Ильярраменди (Янузай, 46) - Рафинья (Гевара, 76) - Порту (Исак, 65), Серлот

Предупреждения: Унаи Лопес, 56, Валентин, 73 - Субельдия, 38