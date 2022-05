Примера. Барселона - Мальорка 2:1. Лучший матч каталонцев за месяц

Стоило "Барселоне" недельку отдохнуть, как ее игра моментально преобразилась. "Мальорка" пропустила дважды, но вообще наиграла на 0:5.

"Киноварь" отчасти сама виновата - против каталонцев надо играть агрессивно, цепляться за каждый мяч, лезть в единоборства, а не просто стоять и ждать, чем закончится очередное владение.

По сути, от разгрома "Мальорку" спасли только боковые арбитры и плохая реализация моментов у Пьера-Эмерика Обамеянга. Габонец сегодня мог легко оформить хет-трик, но постоянно проигрывал дуэли Рико.

9 - Jordi Alba ???????? has provided nine assists in LaLiga this season, the most by a defender in a LaLiga campaign since Marcelo Vieira ???????? with Real Madrid in 2016/17 (10) and the most by a Barcelona defender since Dani Alves ???????? in 2011/12 (11). Samba. pic.twitter.com/IH28maSHSA