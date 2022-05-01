Примера. Барселона - Мальорка 2:1. Лучший матч каталонцев за месяц

Стоило "Барселоне" недельку отдохнуть, как ее игра моментально преобразилась. "Мальорка" пропустила дважды, но вообще наиграла на 0:5.

"Киноварь" отчасти сама виновата - против каталонцев надо играть агрессивно, цепляться за каждый мяч, лезть в единоборства, а не просто стоять и ждать, чем закончится очередное владение.

По сути, от разгрома "Мальорку" спасли только боковые арбитры и плохая реализация моментов у Пьера-Эмерика Обамеянга. Габонец сегодня мог легко оформить хет-трик, но постоянно проигрывал дуэли Рико.

9 - Jordi Alba ???????? has provided nine assists in LaLiga this season, the most by a defender in a LaLiga campaign since Marcelo Vieira ???????? with Real Madrid in 2016/17 (10) and the most by a Barcelona defender since Dani Alves ???????? in 2011/12 (11). Samba. pic.twitter.com/IH28maSHSA — OptaJose (@OptaJose) May 1, 2022

Хорошо, хоть Депай был в ударе - финтил, разыгрывал, а на 25-й минуте эффектно преобразовал в гол лонгбол от Жорди Альбы.

Вообще дальние передачи сегодня были одним из главных оружий "Барсы", что в некоторой степени застало врасплох "Мальорку". Она не ждала такого количества забросов за спину, и уж тем более не верила, что на 54-й минуте Бускетс вместо привычного паса ближнему пальнет с левой ноги с 20 метров - так счет стал 2:0.

Были также у "Барсы" голы Араухо и Феррана, но оба отменили из-за небольших офсайдов. И что вы думаете? Почти сразу "Мальорка" забила в первой же вылазке - старинное "не забиваешь ты - забивают тебе" опять сработало.

2 - Sergio Busquets ???????? has scored two goals in his last five games for Barcelona in all competitions, as many goals as in his previous 122 appearances for the club. Captain. pic.twitter.com/JjCtmRGD78 — OptaJose (@OptaJose) May 1, 2022

На том и закончили. У "Мальорки" по-прежнему 16-е место, 32 очка и лишь один балл отрыва от зоны вылета. Касательно "Барсы", то она вернула себе 2-е место, набрав 66 пунктов. С реализацией надо что-то делать, но команда хотя бы снова забегала - вкупе с возвращением Ансу Фати это дает надежду на приличное окончание очень сложного сезона для Блауграны.

34-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Мальорка" - 2:1

Голы: Депай, 25, Бускетс, 54 - Раильо, 79

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес (Ленгле, 89), Пике (Эрик Гарсия, 28), Араухо, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Гави - Ферран Торрес (Дембеле, 75), Обамеянг (Фати, 75), Депай

"Мальорка": Рико - Маффео, Руссо, Раильо, Вальент, Оливан - Антонио Санчес (Севилья, 70), Батталья (Ли Кан Ин, 70), Дани Родригес (Гренье, 60) - Анхель (Хоппе, 89), Ниньо (Кубо, 60)

Предупреждения: Гави, 35, Альба, 90+1 - Раильо, 63, Гренье, 64, Маффео, 90+1