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Примера. Барселона - Мальорка 2:1. Лучший матч каталонцев за месяц

Испания
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(1 голосов)

Команда Хави вспомнила, как играть футбол

Примера. Барселона - Мальорка 2:1. Лучший матч каталонцев за месяц

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Стоило "Барселоне" недельку отдохнуть, как ее игра моментально преобразилась. "Мальорка" пропустила дважды, но вообще наиграла на 0:5.

"Киноварь" отчасти сама виновата - против каталонцев надо играть агрессивно, цепляться за каждый мяч, лезть в единоборства, а не просто стоять и ждать, чем закончится очередное владение.

По сути, от разгрома "Мальорку" спасли только боковые арбитры и плохая реализация моментов у Пьера-Эмерика Обамеянга. Габонец сегодня мог легко оформить хет-трик, но постоянно проигрывал дуэли Рико.

Хорошо, хоть Депай был в ударе - финтил, разыгрывал, а на 25-й минуте эффектно преобразовал в гол лонгбол от Жорди Альбы.

Вообще дальние передачи сегодня были одним из главных оружий "Барсы", что в некоторой степени застало врасплох "Мальорку". Она не ждала такого количества забросов за спину, и уж тем более не верила, что на 54-й минуте Бускетс вместо привычного паса ближнему пальнет с левой ноги с 20 метров - так счет стал 2:0.

Были также у "Барсы" голы Араухо и Феррана, но оба отменили из-за небольших офсайдов. И что вы думаете? Почти сразу "Мальорка" забила в первой же вылазке - старинное "не забиваешь ты - забивают тебе" опять сработало.

На том и закончили. У "Мальорки" по-прежнему 16-е место, 32 очка и лишь один балл отрыва от зоны вылета. Касательно "Барсы", то она вернула себе 2-е место, набрав 66 пунктов. С реализацией надо что-то делать, но команда хотя бы снова забегала - вкупе с возвращением Ансу Фати это дает надежду на приличное окончание очень сложного сезона для Блауграны.

34-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Мальорка" - 2:1

Голы: Депай, 25, Бускетс, 54 - Раильо, 79

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес (Ленгле, 89), Пике (Эрик Гарсия, 28), Араухо, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Гави - Ферран Торрес (Дембеле, 75), Обамеянг (Фати, 75), Депай

"Мальорка": Рико - Маффео, Руссо, Раильо, Вальент, Оливан - Антонио Санчес (Севилья, 70), Батталья (Ли Кан Ин, 70), Дани Родригес (Гренье, 60) - Анхель (Хоппе, 89), Ниньо (Кубо, 60)

Предупреждения: Гави, 35, Альба, 90+1 - Раильо, 63, Гренье, 64, Маффео, 90+1

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В статье: Барселона Мальорка
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Комментарии (18)
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Дoбрый (землянин)
02.05.2022 в 00:50
Алграб. Випадковість, буває...
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
02.05.2022 в 00:38
Порередні матчі треба було вигравати,шоб відкласти святкування на Сібелес,зараз уже пізно. Мальорки шкода можуть вилетіти.
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Дoбрый (землянин)
02.05.2022 в 00:45
Да никто об этом и не помышлял, я тебя умоляю. Разве шо в Хавиных фантазиях...
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
02.05.2022 в 00:59
Мені було би набагато приємніше як би закляті святкували чемпіонство пізніше,але з другої сторони не вмиті хоть у фонтані скупалися.
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Дoбрый (землянин)
02.05.2022 в 01:21
Так-так.. Від цих білих щурів тхне добряче... хай купаються, істоти, хай.
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Дoбрый (землянин)
02.05.2022 в 00:37
Победили, да... Но уж больно Мальорка слаба была. И не автобуса от неё и не прессинга и не атаки.. такэ шось... Не побить этих островитян из Пальмы было б уж совсем не комильфо.
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0
-1
Algrab (Костопiль)
02.05.2022 в 00:33
Випадковість, буває...
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+1
-2
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NORDOS
02.05.2022 в 00:01
от тє на чаві виграв за рахунок тактики кумана та гравців кумана
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+1
-4
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Michael-K (Івано-Франківськ)
02.05.2022 в 00:00
З перемогою!
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+5
-1
avatar
NORDOS
02.05.2022 в 00:10
нарешті
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+1
-4
avatar
Дoбрый (землянин)
02.05.2022 в 00:57
Слава Нептуну, перемогли таки!
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0
0
avatar
Loader (Днепр)
01.05.2022 в 23:55
Ну и славненько. Размялись, но не пропустить снова не смогли.
Ответить
+3
-1
avatar
NORDOS
02.05.2022 в 00:09
гейський коментар
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+1
-5
avatar
Loader (Днепр)
02.05.2022 в 00:12
Ты как выполз на свет божий, Витек? Тебя в том месте, где ты давно обитаешь, должен был придавить русский военный корабль.
+4
-2
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NORDOS
02.05.2022 в 00:17
привіт, алкашний задньоприводний колаборанте шо до сих пір не зможеш збагнути як це "масква" пішла на корм рибам? так ти вживай оковитої поменше. хоча запізно. пропитий мозок ніщо не спасе
+1
-5
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Дoбрый (землянин)
02.05.2022 в 01:11
А вот представь Виталик... Мальорка на последних минутах всем кагалом понеслась вперёд на свидание к Тер Штегену и... Гарсия в штрафной делает вещи... Пенальти. Во сюжет.
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0
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Spokoyno (Київ)
01.05.2022 в 23:55
Ой Хаві... "не делайте мне нервы" Знов щось створювали, утім "не змогли не пропустити" та десяток нервових хвилин ЗАБЕЗПЕЧИЛИ Олег бігом до Серхіо та Ернандеса вибачатись... Хоч "крови вони з нас попили"
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Дoбрый (землянин)
02.05.2022 в 00:18
Вот видите, ударил Буся издалека и гол приключился, чего я всегда от игроков Барсы и хотел, и не раз об этом здесь писал. А начал бы он тикитаковское катание и распасовку или свои уже неэффективные забросы и навесы и не был бы счёт 2-0, и сыграла бы Барса тогда вничью, пропустив гол в конце матча. Вот так вот. А раз в год и пал... тьфу ты... и Бускетс стреляет. Ну, а Хави шо? Шо Хави? Вот не выпустил он в старте своего любимого арапа в этот раз и Барса победила )).
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