  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Эмери: Мы должны провести выдающийся матч. Сделать то, что никто не делал
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмери: Мы должны провести выдающийся матч. Сделать то, что никто не делал

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Эмоционально менеджер готов к игре

Эмери: Мы должны провести выдающийся матч. Сделать то, что никто не делал

Фото: Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери рассказал о подготовке команды ко второму матчу полуфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". "Если завтра лучшим игроком матча снова будет их игрок, мы вылетим", – приводит его слова Marca.

"Мы должны провести идеальный матч. Выдающийся. Противопоставить им то, что никто не противопоставлял. Нужно найти слабости.

В Англии идеальную игру провел Тиаго Алькантара. Он был лучшим игроком. Великолепен был и Фабиньо.

Нам удавалось сопротивляться и не давать сопернику много явных моментов. Шансы у них были, но не явные. С точки зрения обороны мы показали запоминающуюся игру.

Но если завтра лучшим игроком матча снова будет игрок "Ливерпуля", мы вылетим", – сказал испанец.

Встреча начнется во вторник, 3 мая, в 22:00 по киевскому времени. Первый матч закончился победой "Ливерпуля" дома (2:0).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Унаи Эмери Лига чемпионов Ливерпуль Вильярреал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде