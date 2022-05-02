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Эмери: Мы должны провести выдающийся матч. Сделать то, что никто не делал
Эмоционально менеджер готов к игре
Фото: Getty Images
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери рассказал о подготовке команды ко второму матчу полуфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". "Если завтра лучшим игроком матча снова будет их игрок, мы вылетим", – приводит его слова Marca.
"Мы должны провести идеальный матч. Выдающийся. Противопоставить им то, что никто не противопоставлял. Нужно найти слабости.
В Англии идеальную игру провел Тиаго Алькантара. Он был лучшим игроком. Великолепен был и Фабиньо.
Нам удавалось сопротивляться и не давать сопернику много явных моментов. Шансы у них были, но не явные. С точки зрения обороны мы показали запоминающуюся игру.
Но если завтра лучшим игроком матча снова будет игрок "Ливерпуля", мы вылетим", – сказал испанец.
Встреча начнется во вторник, 3 мая, в 22:00 по киевскому времени. Первый матч закончился победой "Ливерпуля" дома (2:0).
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