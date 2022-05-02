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Депай: Хочу быть важной частью команды в ближайшие годы
Мемфис будет бороться за основу
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай не собирается уходить из клуба, несмотря на то, что потерял место в стартовом составе. "Естественно, что в "Барселоне" серьезная конкуренция за место в составе", – приводит его слова AS.
"Я пришел в "Барселону", чтобы играть. Хочу быть важной частью команды в следующем сезоне и в ближайшие годы.
Вполне естественно, что в "Барселоне" серьезная конкуренция за место в составе.
Я играю за лучший клуб мира", – сказал нидерландец.
В этом сезоне Мемфис выходил в футболке "Барселоны" 34 раза, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 45 миллионов евро.
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