Депай: Хочу быть важной частью команды в ближайшие годы

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай не собирается уходить из клуба, несмотря на то, что потерял место в стартовом составе. "Естественно, что в "Барселоне" серьезная конкуренция за место в составе", – приводит его слова AS.

"Я пришел в "Барселону", чтобы играть. Хочу быть важной частью команды в следующем сезоне и в ближайшие годы.

Вполне естественно, что в "Барселоне" серьезная конкуренция за место в составе.

Я играю за лучший клуб мира", – сказал нидерландец.

В этом сезоне Мемфис выходил в футболке "Барселоны" 34 раза, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 45 миллионов евро.