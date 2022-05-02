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Депай: Хочу быть важной частью команды в ближайшие годы

Испания
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Мемфис будет бороться за основу

Депай: Хочу быть важной частью команды в ближайшие годы

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай не собирается уходить из клуба, несмотря на то, что потерял место в стартовом составе. "Естественно, что в "Барселоне" серьезная конкуренция за место в составе", – приводит его слова AS.

"Я пришел в "Барселону", чтобы играть. Хочу быть важной частью команды в следующем сезоне и в ближайшие годы.

Вполне естественно, что в "Барселоне" серьезная конкуренция за место в составе.

Я играю за лучший клуб мира", – сказал нидерландец.

В этом сезоне Мемфис выходил в футболке "Барселоны" 34 раза, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 45 миллионов евро.

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В статье: Барселона Мемфис Депай
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Источник:
as.com

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