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Примера. Хетафе - Бетис 0:0. Гости не смогли, а хозяева и не пытались

Испания
(1 голосов)

Самый скучный матч тура

Примера. Хетафе - Бетис 0:0. Гости не смогли, а хозяева и не пытались

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

34-й тур выдался неудачным для всех претендентов на места в ЛЧ, кроме "Барселоны". "Атлетико", "Севилья", а теперь и "Бетис" синхронно потеряли очки.

Команда Мануэля Пеллегрини сегодня очень бодро стартовала, но с каждой минутой играла все хуже и хуже. До перерыва Давиду Сории пришлось потрудиться после удара Пессельи головой и дальней попытки Фекира; во втором тайме - пустота.

"Хетафе" постепенно нашел подход к сопернику и отодвигал игру от своих ворот. После перерыва успехи синих позволили им даже перехватить инициативу, но моменты? Их не было. Один раз Арамбарри размял 39-летнего Браво - и это все.

Феерического футбола не случилось, но так обычно бывает с матчами "Хетафе". Синие - мастера в фолах, единоборствах, самоотдаче; техничный "Бетис" знал, что его ждет, но из сетей не выпутался.

В результате в таблице команда Пеллегрини осталась 5-й с 58 очками; до ТОП-4 осталось еще три балла. Касательно "Хетафе", у него почти спокойное 15-е место с 36 очками.

34-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Бетис" - 0:0

"Хетафе": Сория - Йокушлу, Митрович, Даконам - Дамьен Суарес, Оскар (Сандро, 73), Арамбарри, Максимович (Флорентину Луиш, 88), Оливера - Унал, Майораль (Аленья, 73)

"Бетис": Браво - Сабали, Песселья, Виктор Руис, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Каналес - Руибаль (Лайнес, 59), Фекир (Хоакин, 82), Тельо (Хуанми, 59) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 75)

Предупреждения: Митрович, 31 - Руибаль, 51

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В статье: "Хетафе" Бетис (Севилья)
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Комментарии (1)
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Дoбрый (землянин)
03.05.2022 в 00:29
Короче Барса в топ-4 железно. Берём 2 место. А иначе я Хави не пойму.
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