Примера. Хетафе - Бетис 0:0. Гости не смогли, а хозяева и не пытались

34-й тур выдался неудачным для всех претендентов на места в ЛЧ, кроме "Барселоны". "Атлетико", "Севилья", а теперь и "Бетис" синхронно потеряли очки.

Команда Мануэля Пеллегрини сегодня очень бодро стартовала, но с каждой минутой играла все хуже и хуже. До перерыва Давиду Сории пришлось потрудиться после удара Пессельи головой и дальней попытки Фекира; во втором тайме - пустота.

"Хетафе" постепенно нашел подход к сопернику и отодвигал игру от своих ворот. После перерыва успехи синих позволили им даже перехватить инициативу, но моменты? Их не было. Один раз Арамбарри размял 39-летнего Браво - и это все.

Феерического футбола не случилось, но так обычно бывает с матчами "Хетафе". Синие - мастера в фолах, единоборствах, самоотдаче; техничный "Бетис" знал, что его ждет, но из сетей не выпутался.

0- Getafe have not won any of their four games on Monday in LaLiga this season (D1 L3), failing to score in all four. Only Levante (P5 D1 L4) have played more games on that day without a win in the competition in 2021-22. Defiance. pic.twitter.com/E28InccT44