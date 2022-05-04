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Прощай, карьера? Форвард Сельты осужден на 4 года за изнасилование

Испания
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Он собирается обжаловать данное решение

Прощай, карьера? Форвард Сельты осужден на 4 года за изнасилование

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист "Сельты" Санти Мина признан виновным за изнасилование в 2017-м. Пять лет назад, еще во время выступлений за "Валенсию", игрок флиртовал с незнакомой ему женщиной в фургоне своего футбольного товарища Давида Голдара, склоняя ее к половому акту. После отказа Мина совершил над ней сексуальное насилие.

Форвард наказан тюремным заключением на 4 года. Также он заплатит пострадавшей 50 тысяч евро в качестве компенсации. Футболисту на 12 лет запретили подходить к девушке ближе, чем на 500 метров.

При этом Голдар был освобожден от уголовной ответственности. На данный момент ему предъявлен частный иск как к гражданину, который не предпринял никаких действий, чтобы предотвратить насилие.

26-летний Мина подаст апелляцию на вынесенный приговор. В ходе процесса Санти утверждал, что все происходило по взаимному согласию.

В текущем сезоне он забил 7 голов и отдал 3 ассиста за 33 матча в составе "Сельты".

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В статье: Сельта (Виго) Санти Мина
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Источник:
independent.co.uk

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