Бензема осталось забить 2 мяча до рекорда Криштиану в Лиге чемпионов

Нападающий "Реала" Карим Бензема реализовал пенальти и вывел команду вперед по сумме двух матчей в полуфинальном противостоянии с "Манчестер Сити"(3:1). Этот гол стал 15-м для француза в этом сезоне Лиги чемпионов.

Кариму осталось забить всего 2 мяча до рекорда Криштиану Роналду. В сезоне-2013/14 португалец, играя за "Реал", забил 17 голов в Лиге чемпионов.

Найкращі бомбардири по голам за сезон у Лізі чемпіонів: