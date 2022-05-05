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Бензема осталось забить 2 мяча до рекорда Криштиану в Лиге чемпионов

Испания
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Вторую молодость переживает француз

Бензема осталось забить 2 мяча до рекорда Криштиану в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Реала" Карим Бензема реализовал пенальти и вывел команду вперед по сумме двух матчей в полуфинальном противостоянии с "Манчестер Сити"(3:1). Этот гол стал 15-м для француза в этом сезоне Лиги чемпионов.

Кариму осталось забить всего 2 мяча до рекорда Криштиану Роналду. В сезоне-2013/14 португалец, играя за "Реал", забил 17 голов в Лиге чемпионов.

Найкращі бомбардири по голам за сезон у Лізі чемпіонів:

  • 1. Криштиану Роналду – 17 голов в сезоне-2013/14;
  • 2-3. Криштиану Роналду – 16 голов в сезоне-2015/16;
  • 2-3. Криштиану Роналду – 16 голов в сезоне-2017/18;
  • 4-5. Роберт Левандовски – 15 голов в сезоне-2019/20;
  • 4-5. Карим Бензема – 15 голов в сезоне-2021/22.
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В статье: Карим Бензема Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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