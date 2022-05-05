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Бензема осталось забить 2 мяча до рекорда Криштиану в Лиге чемпионов
Вторую молодость переживает француз
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" Карим Бензема реализовал пенальти и вывел команду вперед по сумме двух матчей в полуфинальном противостоянии с "Манчестер Сити"(3:1). Этот гол стал 15-м для француза в этом сезоне Лиги чемпионов.
Кариму осталось забить всего 2 мяча до рекорда Криштиану Роналду. В сезоне-2013/14 португалец, играя за "Реал", забил 17 голов в Лиге чемпионов.
Найкращі бомбардири по голам за сезон у Лізі чемпіонів:
- 1. Криштиану Роналду – 17 голов в сезоне-2013/14;
- 2-3. Криштиану Роналду – 16 голов в сезоне-2015/16;
- 2-3. Криштиану Роналду – 16 голов в сезоне-2017/18;
- 4-5. Роберт Левандовски – 15 голов в сезоне-2019/20;
- 4-5. Карим Бензема – 15 голов в сезоне-2021/22.
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