Пике пропустит концовку сезона

Защитник "Барселоны" Жерар Пике не поможет команде в оставшихся матчах сезона, сообщает клубный сайт. У 35-летнего испанца случилось обострение тендиноза.

Сообщается, что обострение привело к болям в приводящей мышце левого бедра.

Сине-гранатовым предстоит встретиться с "Бетисом", "Сельтой", "Хетафе" и "Вильярреалом" в матчах Ла Лиги.

Травму Жерар получил в матче Ла Лиги между "Барселоной" и "Мальоркой" (2:1), который состоялся 1 мая.

Недавно Жерар уже выбывал из строя из-за аналогичного повреждения – он пропустил 13 дней, с 8 до 21 апреля.