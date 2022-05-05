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Пике пропустит концовку сезона
Повторяет путь Рамоса?
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Жерар Пике не поможет команде в оставшихся матчах сезона, сообщает клубный сайт. У 35-летнего испанца случилось обострение тендиноза.
Сообщается, что обострение привело к болям в приводящей мышце левого бедра.
Сине-гранатовым предстоит встретиться с "Бетисом", "Сельтой", "Хетафе" и "Вильярреалом" в матчах Ла Лиги.
Травму Жерар получил в матче Ла Лиги между "Барселоной" и "Мальоркой" (2:1), который состоялся 1 мая.
Недавно Жерар уже выбывал из строя из-за аналогичного повреждения – он пропустил 13 дней, с 8 до 21 апреля.
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