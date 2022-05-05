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Дани Алвес о камбэке Реала: В футболе нет такой вещи, как удача

Испания
(1 голосов)

Легендарный каталонец разложил все по полочкам

Дани Алвес о камбэке Реала: В футболе нет такой вещи, как удача

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Защитник "Барселоны" Дани Алвес высказался о камбэке "Реала" в матче с "Манчестер Сити" (3:1) в Инстаграм. "Эх, чем бы стал футбол без бразильцев!", – заявил он.

"Друзья, футбол – как жизнь: в нем нет такой вещи, как удача. Либо доминируешь ты, либо игра доминирует над тобой!

Эххх, и чем бы стал футбол без бразильцев!", – написал защитник "Барселоны" после матча.

Напомним, в ответном матче полуфинала Родриго дважды забил на 90 и 91 минутах встречи, сначала сравняв счет во встрече, а потом и сравняв общий счет противостояния, переведя игру в дополнительное время. В овертайме Бензема уверенно реализовал пенальти и вывел команду в финал.

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В статье: Лига чемпионов Барселона Реал (Мадрид) Манчестер Сити Дани Алвес
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Комментарии (1)
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hrdhrd (Украина)
05.05.2022 в 21:17
Слушайте, каталонцы, что ваша легенда говорит)
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