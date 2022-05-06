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Суарес хочет назад в Барселону
И его возвращение вполне реально
Фото: twitter.com/atletienglish
"Атлетико" не хочет продлевать контракт с Луисом Суаресом, а сам футболист хочет вернуться в "Барселону", сообщает журналист Хосе Альварес Гайя в эфире El Chiringuito TV. Он готов пойти на понижение зарплаты.
Текущий контракт форварда истекает будущим летом.
"Он готов снизить зарплату и адаптироваться к нуждам "Барселоны", – сообщил Гайя.
В этом сезоне уругваец провел 42 матча за "Атлетико", забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи.
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Источник:marca.com
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