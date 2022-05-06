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Суарес хочет назад в Барселону

Испания
(1 голосов)

И его возвращение вполне реально

Суарес хочет назад в Барселону

Фото: twitter.com/atletienglish

Новина українською

"Атлетико" не хочет продлевать контракт с Луисом Суаресом, а сам футболист хочет вернуться в "Барселону", сообщает журналист Хосе Альварес Гайя в эфире El Chiringuito TV. Он готов пойти на понижение зарплаты.

Текущий контракт форварда истекает будущим летом.

"Он готов снизить зарплату и адаптироваться к нуждам "Барселоны", – сообщил Гайя.

В этом сезоне уругваец провел 42 матча за "Атлетико", забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Барселона
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Источник:
marca.com

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