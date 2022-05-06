Суарес хочет назад в Барселону

"Атлетико" не хочет продлевать контракт с Луисом Суаресом, а сам футболист хочет вернуться в "Барселону", сообщает журналист Хосе Альварес Гайя в эфире El Chiringuito TV. Он готов пойти на понижение зарплаты.

Текущий контракт форварда истекает будущим летом.

"Он готов снизить зарплату и адаптироваться к нуждам "Барселоны", – сообщил Гайя.

В этом сезоне уругваец провел 42 матча за "Атлетико", забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи.