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Барселона не будет возвращать Суареса
Пройденный этап
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Нападающий "Атлетико" Луис Суарес обсуждал возвращение в "Барселону" с Жоаном Лапортой, сообщает Diario Sport. Каталонцы исключают возможность возвращения уругвайца в клуб.
Сообщается, что в ноябре нападающий "Атлетико" посетил церемонию вручения Золотого мяча, где и встретил президента "Барсы".
Однако в клубе не рассматривают вариант с возвращением уругвайца. В "Барсе" полагают, что его этап в клубе завершен, поэтому руководство сине-гранатовых сосредоточено на других целях.
Соглашение Суареса с "Атлетико" истекает летом.
Ранее сообщалось, что Суарес хочет вернуться в "Барсу" и готов даже снизить зарплату ради этого.
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