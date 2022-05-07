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Барселона не будет возвращать Суареса

Испания
(1 голосов)

Пройденный этап

Барселона не будет возвращать Суареса

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес обсуждал возвращение в "Барселону" с Жоаном Лапортой, сообщает Diario Sport. Каталонцы исключают возможность возвращения уругвайца в клуб.

Сообщается, что в ноябре нападающий "Атлетико" посетил церемонию вручения Золотого мяча, где и встретил президента "Барсы".

Однако в клубе не рассматривают вариант с возвращением уругвайца. В "Барсе" полагают, что его этап в клубе завершен, поэтому руководство сине-гранатовых сосредоточено на других целях.

Соглашение Суареса с "Атлетико" истекает летом.

Ранее сообщалось, что Суарес хочет вернуться в "Барсу" и готов даже снизить зарплату ради этого.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Барселона
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Источник:
sport.es

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