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Бензема стал лучшим игроком Ла Лиги в апреле
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лучшим игроком апреля в испанской Ла Лиге, по результатам голосования, стал французский форвард "Реала" Карим Бензема.
34-летний центральный нападающий в прошлом месяце провел 5 матчей в чемпионате. При этом в его активе 4 гола.
Также Карим сделал хет-трик в матче Лиги чемпионов по ПСЖ (3:1) и забил решающий гол в поединке 1/2 финала с "Манчестер Сити" (3:1).
????️ The Frenchman's stellar performances have played a key role in @realmadriden's title win! ????— LaLiga English (@LaLigaEN) May 6, 2022
Karim @Benzema is the #LaLigaSantander #POTM for April! ????#MVP
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