Бензема стал лучшим игроком Ла Лиги в апреле

Лучшим игроком апреля в испанской Ла Лиге, по результатам голосования, стал французский форвард "Реала" Карим Бензема.

34-летний центральный нападающий в прошлом месяце провел 5 матчей в чемпионате. При этом в его активе 4 гола.

Также Карим сделал хет-трик в матче Лиги чемпионов по ПСЖ (3:1) и забил решающий гол в поединке 1/2 финала с "Манчестер Сити" (3:1).

????️ The Frenchman's stellar performances have played a key role in @realmadriden's title win! ????



Karim @Benzema is the #LaLigaSantander #POTM for April! ????#MVP