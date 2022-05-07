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Бензема стал лучшим игроком Ла Лиги в апреле

Испания
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Бензема стал лучшим игроком Ла Лиги в апреле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лучшим игроком апреля в испанской Ла Лиге, по результатам голосования, стал французский форвард "Реала" Карим Бензема.

34-летний центральный нападающий в прошлом месяце провел 5 матчей в чемпионате. При этом в его активе 4 гола.

Также Карим сделал хет-трик в матче Лиги чемпионов по ПСЖ (3:1) и забил решающий гол в поединке 1/2 финала с "Манчестер Сити" (3:1).

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
La Liga

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