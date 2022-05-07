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Алвес: У Бензема есть все, чтобы получить Золотой мяч. Он действительно заслужил награду

Испания
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Но нужно добыть весомый трофей

Алвес: У Бензема есть все, чтобы получить Золотой мяч. Он действительно заслужил награду

Getty Images / Global Images Ukraine

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Правый защитник "Барселоны" Дани Алвес прокомментировал возможность нападающему мадридского "Реала" Кариму Бензему получить Золотой мяч:

“У Бензема есть всё, чтобы получить “Золотой мяч”. Но Лига чемпионов будет иметь большое значение. Если “Реал” сможет победить, Бензема будет серьёзным претендентом на награду, несмотря на других отличных футболистов. И в “Манчестер Сити”, и в “Ливерпуле” есть игроки, которые могут составить Кариму конкуренцию. Но он действительно заслужил награду, потому что вывел “Реал” на вершину”, - сказал Алвес.

Отметим, что на данный момент Бензема является лучшим бомбардиром сразу двух турниров: чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Во внутреннем соревновании Карим отметился 26 раз, а в еврокубке забил 15 мячей – на это ему понадобился 41 поединок (т.е. по одному голу за одну игру). Кроме этого в активе француза 14 ассистов всего во всех турнирах и два гола в Суперкубке Испании.

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В статье: Карим Бензема Золотой мяч Дани Алвес
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Источник:
Marca

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