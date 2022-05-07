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Форвард Гранады оформил дубль в 40 лет. Такого еще не было за всю историю Ла Лиги
Хорхе Молина творит чудеса
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Álex Cámara/NurPhoto
40-летний центрфорвард "Гранады" Хорхе Молина еще раз вписал свое имя в историю благодаря сегодняшнему избиению "Мальорки" (6:2).
Ветеран появился на поле на 51-й минуте, после чего сделал ассист и оформил дубль, что в его возрасте не удавалось ни единому футболисту за всю историю Ла Лиги.
Всего в текущем первенстве Молина уже забил 10 голов и отдал 6 результативных передач - это самый высокий показатель в "Гранаде" как по голам, так и по системе "гол плюс пас".
Ранее в этом сезоне Хорхе становился самым возрастным автором хет-трика в истории Ла Лиги.
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