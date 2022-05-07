  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Форвард Гранады оформил дубль в 40 лет. Такого еще не было за всю историю Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Гранады оформил дубль в 40 лет. Такого еще не было за всю историю Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Хорхе Молина творит чудеса

Форвард Гранады оформил дубль в 40 лет. Такого еще не было за всю историю Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Álex Cámara/NurPhoto

Новина українською

40-летний центрфорвард "Гранады" Хорхе Молина еще раз вписал свое имя в историю благодаря сегодняшнему избиению "Мальорки" (6:2).

Ветеран появился на поле на 51-й минуте, после чего сделал ассист и оформил дубль, что в его возрасте не удавалось ни единому футболисту за всю историю Ла Лиги.

Читайте также Как Тузик грелку. Мальорка - Гранада 2:6. Видео голов и обзор матча

Всего в текущем первенстве Молина уже забил 10 голов и отдал 6 результативных передач - это самый высокий показатель в "Гранаде" как по голам, так и по системе "гол плюс пас".

Ранее в этом сезоне Хорхе становился самым возрастным автором хет-трика в истории Ла Лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хорхе Молина Гранада Мальорка рекорды
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
MisterChip

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде