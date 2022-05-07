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Милан заинтересован в игроке Реала
Марко Асенсио – предпочтительный вариант на правый фланг атаки
Фото: Getty Images
"Милан" ведет переговоры с мадридским "Реалом" о приобретении Марко Асенсио у нового чемпиона Испании. Как утверждает издание Calciomercato, первый контакт был предпринят итальянской командой еще месяц назад.
По информации издания, "Милан" предлагает Асенсио 5 миллионов евро в год, с бонусами. Марко же, сменив агента на Жорже Мендеша, настаивает на 7 миллионах евро в год.
Как ожидается, контакты между клубами продолжатся, ведь помимо Асенсио, "Милан" также договаривается с "Реалом" о выкупе Браима Диаса. Однако, Марко все же является приоритетной опцией "россонери".
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