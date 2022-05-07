Хави: Футболка Барселоны весит больше любой другой

Главный тренер "Барселоны" Хави на пресс-конференции перед матчем с "Бетисом" прокомментировал предстоящий матч, цели клуба на конец сезона, а также значение игры за клуб:

"Наша цель – попадание в Лигу Чемпионов. Если финишируем вторыми и получим право сыграть в Суперкубке, тем лучше. Мы не можем планировать будущее. Нам сначала нужно закончить этот сезон. Он еще не завершился. Завтра мы можем гарантировать себе попадание в Лигу Чемпионов. Уже позже, летом, мы разработаем план на будущее".

Также Хави рассказал об ответственности игры за "Барселону":

"Мы должны развивать команду. Большинство из тех, кто играл, улучшили свои навыки и выступили на высоком уровне. Футболка "Барселоны" весит больше любой другой. Вы должны побеждать и делать это красиво. Тут очень требовательная атмосфера. Каждая игра – экзамен. "Барса" — это совершенство, и все должны соответствовать".