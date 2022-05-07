Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави: Футболка Барселоны весит больше любой другой
В клубе требовательная атмосфера
Фото: Barca Media
Главный тренер "Барселоны" Хави на пресс-конференции перед матчем с "Бетисом" прокомментировал предстоящий матч, цели клуба на конец сезона, а также значение игры за клуб:
"Наша цель – попадание в Лигу Чемпионов. Если финишируем вторыми и получим право сыграть в Суперкубке, тем лучше. Мы не можем планировать будущее. Нам сначала нужно закончить этот сезон. Он еще не завершился. Завтра мы можем гарантировать себе попадание в Лигу Чемпионов. Уже позже, летом, мы разработаем план на будущее".
Также Хави рассказал об ответственности игры за "Барселону":
"Мы должны развивать команду. Большинство из тех, кто играл, улучшили свои навыки и выступили на высоком уровне. Футболка "Барселоны" весит больше любой другой. Вы должны побеждать и делать это красиво. Тут очень требовательная атмосфера. Каждая игра – экзамен. "Барса" — это совершенство, и все должны соответствовать".
Популярное сейчас
- По Одессе снова нанесен удар - над городом поднимается черный дым
- ГУР: россияне снимают своих офицеров с боевых позиций для охраны парада в Мариуполе на 9 мая
- Президент Вереса: У меня дома произошло военное преступление – россияне казнили моих двух охранников
- Лунин - четвертый украинец, который вышел в финал Лиги чемпионов
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли