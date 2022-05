Примера. Гранада и Кадис делают шаг к спасению, важная неудача Атлетика

Совершенно безумный перфоманс от команд, борющихся за выживание. "Мальорка" не была безнадежна в нападении и полузащите, но оборона - тихий ужас.

"Гранада" пользовалась этим со старта - проблемы у хозяев возникали как при стандартах, так и после любой обрезки. Причем мяч постоянно доводили до верного - у гостей 6 голов при 7 ударах в створ ворот.

Главный герой матча - 40-летний Хорхе Молина, который после выхода на замену оформил дубль, сделал ассист и поучаствовал в еще одном мяче, установив новый рекорд Ла Лиги.

"Гранада" старалась не зря - благодаря победе она обошла "Мальорку" в таблице. Теперь у команды Айтора Каранки 34 очка и 17-я позиция; у островитян 32 балла и 18-я строчка.

35-й тур Примеры. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" - "Гранада" - 2:6

Голы: Севилья, 28, Раильо, 58 - Суарес, 6, Эскудеро, 46, Пуэртас, 55, Молина, 69, 90, Узуни, 78

"Мальорка": Рико - Маффео, Раильо, Вальент, Хауме Коста (Оливан, 85) - Севилья (Анхель, 68), Баба, Дани Родригес (Антонио Санчес, 68) - Кубо (Льябрес, 85), Мурики, Абдон (Ли Кан Ин, 53)

"Гранада": Масимиану - Кини, Виктор Диас, Дуарте, Эскудеро (Ариас, 77) - Петрович, Милья - Пуэртас (Херман Санчес, 76), Колладо (Гоналон, 62), Мачис (Узуни, 62) - Суарес (Молина, 51)

Предупреждения: Раильо, 45+1, Маффео, 45+4, Вальент, 67 - Дуарте, 60, Петрович, 83

В четвертый раз подряд баски не смогли обыграть "Валенсию". Эта неудача может всерьез навредить планам "Атлетика" на еврокубки.

"Валенсия" вышла на матч с пятеркой защитников и номинальным центрбеком Муктаром Диахаби в средине поля - это все, что надо знать про план Бордаласа. Про атаки "Летучие мыши" даже не помышляли.

Баски все 90 минут пытались прорваться через эту стену, но не получилось. Иньяки Уильямс дважды опасно пробивал, но оба раза круто сыграл Мамардашвили; в еще одном эпизоде Вильялибре попал в штангу.

После ничьей "Атлетик" имеет те же 52 очка, что и "Вильярреал", но тот свой матч 35-го тура еще не играл. Напомним, из этой пары в Лигу конференций на 95% выйдет только один, так что у "Подводников" поул-позишн.

У "Валенсии" турнирных задач и амбиций не осталось - 10-е место и 44 очка.

35-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Валенсия" - 0:0

"Атлетик": Симон - де Маркос (Печарроман, 83), Ерай, Иньиго Мартинес, Берчиче - Нико Уильямс (Беренгер, 65), Дани Гарсия (Венседор, 46), Весга (Саррага, 81), Муньяин - Уильямс, Рауль Гарсия (Вильялибре, 65)

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Фулькье, Паулиста (Гильямон, 45+4), Альдерете, Васкес - Солер (Сантьяго, 90+6), Диахаби, Мориба (Рачич, 66) - Макси Гомес, Муса (Гедеш, 66)

Предупреждения: Ерай, 8, Уильямс, 77, де Маркос, 88, Симон, 90+8 - Диахаби, 26, Мориба, 53, Гильямон, 72

Удаление: Гильямон, 90+7

"Сельта" вышла на матч против аутсайдера, а вот сам аутсайдер явиться забыл - вот и весь сказ.

"Алавес" ничего не создавал, играл безвольно, проигрывал борьбу в собственной штрафной. Неужели сдались и готовы к вылету? Вообще это не в традициях басков.

Касательно перипетий матча, то они просты. Гальярдо замкнул прострел уже на 6-й минуте; Аспас удвоил счет, обманув вратаря сильным ударом с острого угла. Там читался прострел, но Яго очень опытен и мастеровит - и это 2:0.

4 - Iago Aspas has scored four goals in his last four LaLiga games, as many as in his previous 12 games in the competition. In total, @RCCeltaEN striker is the Spanish top-scorer in LaLiga 2021/22 with 17 goals. Performance. pic.twitter.com/e7uaFzbrqW