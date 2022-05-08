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Барселона рассчитывает подписать Маркоса Алонсо летом
Испанец вернется на родину
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Челси" Маркос Алонсо является основной целью "Барселоны" на позицию левого защитника во время летнего трансферного окна. Раньше он был только одним из 3-4 кандидатов.
Каталонцы ожидают, когда "Челси" вступит в переговоры по трансферу испанца. Сам Алонсо хочет вернуться на родину и готов стать игроком "блауграны".
31-летний испанец в последний раз играл в Испании в сезоне 2009/10 за "Реал". После того он выступал за "Болтон", "Сандерленд" и "Фиорентину".
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