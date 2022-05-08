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Атлетико – Реал | Лунин в старте | Онлайн матча | АУДИО

Испания
(3 голосов)

Держим кулаки за украинца

Атлетико – Реал | Лунин в старте | Онлайн матча | АУДИО

Фото: Подкасти UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Журналисты UA-Футбол прокомментируют дерби Мадрида между "Атлетико" и "Реалом".

"Реал" уже решил все задачи на текущий чемпионат Испании, досрочно выиграв его, потому Карло Анчелотти получает возможность в последних турах проводить активную ротацию. О том, что на "Ванда Метрополитано" будет играть резерв, итальянский специалист открыто не заявил, но анонсировал появление в воротах украинского голкипера Андрея Лунина. "Атлетико" же снова в кризисе: из четырех последних матчей выиграть удалось только один – для команды Диего Симеоне борьба за Лигу чемпионов продолжается, поэтому настрой хозяев будет максимальным.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 8 мая – в 21.55 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец и Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Андрей Лунин Подкасты UA-Футбол
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