Анчелотти: Если все будет хорошо в Реале, останусь в клубе до 80 лет

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился планами и мыслями о своем будущем:

"Мы все очень любим Бейла. Его не было на праздновании, потому что он не мог двигаться. Я пережил то же самое, повредив спину. Когда он в форме, он тренируется так же, как и все остальные. Дело не в том, что он был асоциальным, просто он не мог двигаться.

Я никогда не доходил до этого этапа сезона в такой ситуации. Какая это была неделя с Ла Лигой и выходом в финал ЛЧ. Чтобы увенчать это было бы хорошо выиграть 28 мая, мы постараемся. Это сделает этот сезон самым лучшим в моей карьере.

Если все будет хорошо в "Реале", останусь в клубе до 80 лет, почему бы нет? Я думал об этом. День, когда все кончится с Мадридом, станет днем, когда я смогу остановиться. Мне это очень понравилось. Найти лучший клуб где-нибудь еще в мире было бы тяжело", – сказал Анчелотти.