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Анчелотти: Если все будет хорошо в Реале, останусь в клубе до 80 лет
Папу Карло все устраивает в Мадриде
Фото: twitter.com/realmadrid
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился планами и мыслями о своем будущем:
"Мы все очень любим Бейла. Его не было на праздновании, потому что он не мог двигаться. Я пережил то же самое, повредив спину. Когда он в форме, он тренируется так же, как и все остальные. Дело не в том, что он был асоциальным, просто он не мог двигаться.
Я никогда не доходил до этого этапа сезона в такой ситуации. Какая это была неделя с Ла Лигой и выходом в финал ЛЧ. Чтобы увенчать это было бы хорошо выиграть 28 мая, мы постараемся. Это сделает этот сезон самым лучшим в моей карьере.
Если все будет хорошо в "Реале", останусь в клубе до 80 лет, почему бы нет? Я думал об этом. День, когда все кончится с Мадридом, станет днем, когда я смогу остановиться. Мне это очень понравилось. Найти лучший клуб где-нибудь еще в мире было бы тяжело", – сказал Анчелотти.
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