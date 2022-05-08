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Примера. Вильярреал - Севилья 1:1. Восторжествовала несправедливость

Испания
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В футбол играли только хозяева

Примера. Вильярреал - Севилья 1:1. Восторжествовала несправедливость

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

И такое тоже бывает в футболе. "Севилья" сегодня 90 минут была в каком-то коматозном состоянии - и все равно избежала поражения.

Гости не предложили в нападении ни-че-го. Несколько попыток Папу Гомеса при полном нежелании партнеров поддержать аргентинца - это уровень третьей команды Ла Лиги?

"Вильярреал" доминировал по полной. Еще до перерыва Чуквезе пальнул в перекладину; Фойт, Пау Торрес и Ло Чельсо проиграли дуэли Буну, хотя били из максимально выгодных позиций.

Во втором тайме "Севилью" взялся спасать арбитр Хесус Хиль Мансано. Сперва он проигнорировал фол Акуньи на Капу в штрафном гостей - как показалось на повторе, там был чистый пенальти. Еще один момент - автогол Жюля Кунде, который рефери отменил из-за пассивного офсайда у Дья. Опять же, решение спорное.

Когда по такой игре "Вильярреал" забил - это казалось верхом справедливости. К тому же, и вышло красиво - Ло Чельсо ударил с лету от земли. Но что дальше? 94-я минута, последняя атака, Буну идет на угловой и… Кунде заталкивает мяч в сетку. Невероятно!

Подобных отскоков не доводилось видеть уже очень давно. Теперь "Севилья" с 65 очками укрепилась на 3-й строчке и даже не зависит от результата вечернего дерби Мадрида. Касательно "Вильярреала", он идет 7-м с 55 очками. Если так и закончится, команда Унаи Эмери начнет новый сезон в Лиге конференций.

35-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Севилья" - 1:1

Голы: Ло Чельсо, 86 - Кунде, 90+4

"Вильярреал": Рульи - Фойт (Жексон, 82), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 72) - Чуквезе (Орье, 82), Капу, Парехо, Коклен (Тригейрос, 72) - Ло Чельсо - Дья (Алькасер, 72)

"Севилья": Буну - Монтьель (Рафа Мир, 75), Кунде, Диего Карлос, Акунья - Жордан (Оливер, 84), Дилейни, Ракитич (Гудель, 59) - Корона (Ламела, 76), Эн-Несири (Хесус Навас, 75), Папу Гомес

Предупреждения: Чуквезе, 4, Ло Чельсо, 45, Капу, 73

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В статье: Севилья Вильярреал
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