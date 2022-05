Примера. Вильярреал - Севилья 1:1. Восторжествовала несправедливость

И такое тоже бывает в футболе. "Севилья" сегодня 90 минут была в каком-то коматозном состоянии - и все равно избежала поражения.

Гости не предложили в нападении ни-че-го. Несколько попыток Папу Гомеса при полном нежелании партнеров поддержать аргентинца - это уровень третьей команды Ла Лиги?

"Вильярреал" доминировал по полной. Еще до перерыва Чуквезе пальнул в перекладину; Фойт, Пау Торрес и Ло Чельсо проиграли дуэли Буну, хотя били из максимально выгодных позиций.

Во втором тайме "Севилью" взялся спасать арбитр Хесус Хиль Мансано. Сперва он проигнорировал фол Акуньи на Капу в штрафном гостей - как показалось на повторе, там был чистый пенальти. Еще один момент - автогол Жюля Кунде, который рефери отменил из-за пассивного офсайда у Дья. Опять же, решение спорное.

Когда по такой игре "Вильярреал" забил - это казалось верхом справедливости. К тому же, и вышло красиво - Ло Чельсо ударил с лету от земли. Но что дальше? 94-я минута, последняя атака, Буну идет на угловой и… Кунде заталкивает мяч в сетку. Невероятно!

7 - Villarreal’ manager Unai Emery have lost seven of his last eight LaLiga meetings with Sevilla (W1) after winning four of his previous five matches against them in the competition (D1). Reunion. pic.twitter.com/jMNpmOIkJr