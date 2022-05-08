Гути: Если Золотой мяч выиграет не Бензема, я перестану верить в награду

Бывший игрок мадридского "Реала" Гути разочаруется в Золотом мяче, если его получит не Карим Бензема. "Я не знаю другого игрока, который был бы так важен в решающие моменты, и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов", – приводит его слова News Bulletin 247.

"Если Бензема не выиграет Золотой мяч в этом году, то никогда не выиграет. Я не знаю другого игрока, который был бы так важен в решающие моменты, и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов.

Если он не выиграет Золотой мяч, это будет безумие. Я перестану верить в Золотой мяч, если в этом году его отдадут не Кариму Бензема", – сказал бывший полузащитник "Реала" на мероприятии в Мадриде.

В этом сезоне Карим провел за "Реал" 43 матча, забил 43 гола и отдал 14 голевых передач.