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Атлетико - Реал: смотреть онлайн, прямая трансляция дерби Мадрида

Испания
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Бонус для украинских болельщиков - Андрей Лунин в основе

Атлетико - Реал: смотреть онлайн, прямая трансляция дерби Мадрида

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Berengui/DeFodi Images

UA-Футбол
Новина українською

Последнее в сезоне дерби Мадриленьо уже не имеет турнирного значения для "Реала", который гарантировал себе чемпионство неделю назад, а вот "Матрасникам" есть смысл попотеть. Их позиции в ТОП-4 очень шатки.

Поскольку матч уже не критично важен, тренер "Сливочных" Карло Анчелотти дал отдохнуть части лидеров во главе с Каримом Бензема. Так в основе оказался, например, сменщик Тибо Куртуа Андрей Лунин. Поможет ли это "Атлетико", который пребывает в глубокой игровой яме, узнаем уже совсем скоро.

Чемпионат Испании. 35-й тур
8 мая. Мадрид. "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" 22:00 "Реал"
Телетрансляция: MEGOGO
Текстовая трансляция: UA-Футбол

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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