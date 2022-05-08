Атлетико - Реал: смотреть онлайн, прямая трансляция дерби Мадрида

Последнее в сезоне дерби Мадриленьо уже не имеет турнирного значения для "Реала", который гарантировал себе чемпионство неделю назад, а вот "Матрасникам" есть смысл попотеть. Их позиции в ТОП-4 очень шатки.

Поскольку матч уже не критично важен, тренер "Сливочных" Карло Анчелотти дал отдохнуть части лидеров во главе с Каримом Бензема. Так в основе оказался, например, сменщик Тибо Куртуа Андрей Лунин. Поможет ли это "Атлетико", который пребывает в глубокой игровой яме, узнаем уже совсем скоро.

Чемпионат Испании. 35-й тур

8 мая. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" 22:00 "Реал"

Телетрансляция: MEGOGO

Текстовая трансляция: UA-Футбол