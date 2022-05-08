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Атлетико - Реал: смотреть онлайн, прямая трансляция дерби Мадрида
Бонус для украинских болельщиков - Андрей Лунин в основе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Berengui/DeFodi Images
Последнее в сезоне дерби Мадриленьо уже не имеет турнирного значения для "Реала", который гарантировал себе чемпионство неделю назад, а вот "Матрасникам" есть смысл попотеть. Их позиции в ТОП-4 очень шатки.
Поскольку матч уже не критично важен, тренер "Сливочных" Карло Анчелотти дал отдохнуть части лидеров во главе с Каримом Бензема. Так в основе оказался, например, сменщик Тибо Куртуа Андрей Лунин. Поможет ли это "Атлетико", который пребывает в глубокой игровой яме, узнаем уже совсем скоро.
Чемпионат Испании. 35-й тур
8 мая. Мадрид. "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" 22:00 "Реал"
Телетрансляция: MEGOGO
Текстовая трансляция: UA-Футбол
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