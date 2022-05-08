Примера. Нулевой Хетафе и два шедевра в Барселоне

"Хетафе" шесть раз пробил в створ ворот, а "Райо" - только раз, но именно гости были сегодня острее. Вот такой парадокс.

У "Молний" классно работали фланги - Паласон выбегал на ворота, но пробил чуть мимо; Фран Гарсия выложил мяч точно на Трехо, но тот ударил параллельно ворот; Бебе со штрафного вообще в перекладину попал. Был также опасный удар Марио Суареса после подачи со штрафного - в руки Сории.

У "Хетафе" такого обилия шансов не было. Все, на что наиграли - плотный удар Оливеры в первом тайме (Димитриевский отбил), а еще несколько апелляций к арбитру насчет пенальти. Слабо.

25 - Getafe have attempted 25 total shots without score in two games against Rayo Vallecano in LaLiga 2021/22, their second highest tally against a same opponent this season (38 v Valencia). Jam. pic.twitter.com/0k0mcIowJk — OptaJose (@OptaJose) May 8, 2022

Уже второй кряду матч синих заканчивается 0:0, и желания смотреть их игры становится все меньше и меньше. Может, это таблица на них так влияет?

Там "Хетафе" ничего не грозит - он 15-й с 37 очками; у "Райо" - 12-е место и 42 балла.

35-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Райо Вальекано" - 0:0

"Хетафе": Сория - Даконам, Йокушлу, Куэнка - Дамьен Суарес (Иглесиас, 78), Оскар (Флорентину Луиш, 65), Арамбарри, Максимович (Аленья, 65), Оливера - Унал, Майораль (Вильяр, 77)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Марио Суарес, Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Мараш, 88), Валентин (Сисс, 46) - Паласон (Бебе, 41), Трехо (Унаи Лопес, 72), Альваро Гарсия - Нтека (Фалькао, 72)

Предупреждения: Оливера, 37, Арамбарри, 49, Иглесиас, 90+6 - Трехо, 27, Валентин, 39, Суарес, 42, Сисс, 66

Довольно интересный матч, если учесть, что обе команды уже не имеют целей на сезон и играют сугубо себе в удовольствие.

В первом тайме это лучше удавалось "Осасуне", причем настолько, что трибуны "Корнельи-Эль-Прат" освистывали своих, требуя более решительных атак. Логично, что по такой игре вперед вышли гости - Барха в касание блестяще перебросил Эрреру.

Во втором тайме игра чуть выровнялась, но все равно "Осасуна" должна была удваивать перевес, но Будимир сплоховал. "Эспаньол" же ответил на это внезапным индивидуальным шедевром от Меламеда - Нико получил мяч, чуть продвинулся в центр и пальнул в девятку. Не по игре, но что с того?

Отметим, что лидер "Попугаев" Рауль де Томас отыграл только 45 минут - видно, это наказание от тренеров за ужасное выступление на "Бернабеу" недельной давности, когда форвард вообще не замечал партнеров и бил даже с 35 метров.

Может, это сегодня помешало "Эспаньолу" показать более внятный футбол, хотя не факт. В любом случае, в таблице "Попугаи" теперь 13-е с 40 очками; у "Осасуны" - 46 баллов и 9-я строчка.

35-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Осасуна" - 1:1

Голы: Меламед, 67 - Барха, 42

"Эспаньол": Диего Лопес - Калеро, Серхи Гомес, Кабрера - Видаль, Эррера, Морланес (Мелендо, 46), Дардер, Вильена (Меламед, 63) - Ву Лей (де Томас, 46), Пуадо (Эмбарба, 88)

"Осасуна": Эррера - Рамальо (Рубен Гарсия, 80), Аридане, Давид Гарсия, Крус - Хави Мартинес (Ойер, 63), Монкайола, Брашанац (Торро, 63) - Барха (Авила, 73), Будимир, Ману Санчес (Видаль, 80)

Предупреждения: Вильена, 28 - Барха, 52, Брашанац, 62, Ману Санчес, 76