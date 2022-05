Примера. Нулевой Хетафе и два шедевра в Барселоне

"Хетафе" шесть раз пробил в створ ворот, а "Райо" - только раз, но именно гости были сегодня острее. Вот такой парадокс.

У "Молний" классно работали фланги - Паласон выбегал на ворота, но пробил чуть мимо; Фран Гарсия выложил мяч точно на Трехо, но тот ударил параллельно ворот; Бебе со штрафного вообще в перекладину попал. Был также опасный удар Марио Суареса после подачи со штрафного - в руки Сории.

У "Хетафе" такого обилия шансов не было. Все, на что наиграли - плотный удар Оливеры в первом тайме (Димитриевский отбил), а еще несколько апелляций к арбитру насчет пенальти. Слабо.

25 - Getafe have attempted 25 total shots without score in two games against Rayo Vallecano in LaLiga 2021/22, their second highest tally against a same opponent this season (38 v Valencia). Jam. pic.twitter.com/0k0mcIowJk